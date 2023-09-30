Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег
В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег
16:10 30.09.2023 (обновлено: 16:19 30.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег, участники которого проехали по главным улицам города с праздничными флагами. Об этом сообщили в Каховской военно-гражданской администрации.
"Мероприятие было организовано с целью отметить важные исторические моменты, связанные с воссоединением новых территорий с Российской Федерацией", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что участники автопробега проехали по главным городским улицам, их машины были украшены праздничными флагами, символизирующими единство и солидарность новых регионов с Российской Федерацией, неотъемлемой частью которой они сейчас являются.
30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.
Ранее сообщалось, что подпольщики в Херсонской области помогают российским военным проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста.
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