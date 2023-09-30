Рейтинг@Mail.ru
Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920
День воссоединения новых регионов с Россией
https://crimea.ria.ru/20230930/vazhnyy-istoricheskiy-moment-v-kakhovke-proshel-avtoprobeg-1131761801.html
Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег
Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег
В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег, участники которого проехали по главным улицам города с праздничными флагами. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T16:10
2023-09-30T16:19
день воссоединения новых регионов с россией
каховка
херсонская область
общество
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131764189_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_7dc4a2fa15111765f194dc167daf2ef2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег, участники которого проехали по главным улицам города с праздничными флагами. Об этом сообщили в Каховской военно-гражданской администрации.Уточняется, что участники автопробега проехали по главным городским улицам, их машины были украшены праздничными флагами, символизирующими единство и солидарность новых регионов с Российской Федерацией, неотъемлемой частью которой они сейчас являются.30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.Ранее сообщалось, что подпольщики в Херсонской области помогают российским военным проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
https://crimea.ria.ru/20230930/kak-rossiya-stroit-mirnuyu-zhizn-v-novykh-regionakh-1131760627.html
каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131764189_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b1f3365c4727b84161f668787194e81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каховка, херсонская область, общество, новости, новые регионы россии
Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег

В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег

16:10 30.09.2023 (обновлено: 16:19 30.09.2023)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег, участники которого проехали по главным улицам города с праздничными флагами. Об этом сообщили в Каховской военно-гражданской администрации.

"Мероприятие было организовано с целью отметить важные исторические моменты, связанные с воссоединением новых территорий с Российской Федерацией", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что участники автопробега проехали по главным городским улицам, их машины были украшены праздничными флагами, символизирующими единство и солидарность новых регионов с Российской Федерацией, неотъемлемой частью которой они сейчас являются.
30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.
Ранее сообщалось, что подпольщики в Херсонской области помогают российским военным проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"
Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
12:38День воссоединения новых регионов с Россией
Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах
 
День воссоединения новых регионов с РоссиейКаховкаХерсонская областьОбществоНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег
15:58Армия России отразила девять атак по двум основным направлениям за сутки
15:14В Херсонской области и в ДНР уничтожены склады боеприпасов ВСУ
14:25Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева
14:05Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу
13:45Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
12:38Как Россия строит мирную жизнь в новых регионах
12:14Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами из-за их лжи
11:16Теперь купаться опасно: в Евпатории завершается сезон
10:35ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном
09:44Не уступил дорогу: в Симферополе двое детей пострадали в аварии
09:12Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу
08:52На Украине чиновница пыталась съесть взятку при задержании
08:42ВСУ атаковали Белгородскую область девятью ракетами "Ураган"
08:18В трех районах Крыма в субботу уничтожат взрывоопасные предметы
07:46Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии
07:01Свои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией
00:01Погода в Крыму в последний день сентября
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:02Главное за день: 29 сентября
Лента новостейМолния