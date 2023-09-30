https://crimea.ria.ru/20230930/vazhnyy-istoricheskiy-moment-v-kakhovke-proshel-avtoprobeg-1131761801.html

Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег

Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Важный исторический момент: в Каховке прошел автопробег

В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег, участники которого проехали по главным улицам города с праздничными флагами. Об этом... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T16:10

2023-09-30T16:10

2023-09-30T16:19

день воссоединения новых регионов с россией

каховка

херсонская область

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В День воссоединения новых регионов с Россией в Каховке прошел автопробег, участники которого проехали по главным улицам города с праздничными флагами. Об этом сообщили в Каховской военно-гражданской администрации.Уточняется, что участники автопробега проехали по главным городским улицам, их машины были украшены праздничными флагами, символизирующими единство и солидарность новых регионов с Российской Федерацией, неотъемлемой частью которой они сейчас являются.30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.Ранее сообщалось, что подпольщики в Херсонской области помогают российским военным проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"Фронтовой город: как живет под ежедневными обстрелами Новая Каховка

https://crimea.ria.ru/20230930/kak-rossiya-stroit-mirnuyu-zhizn-v-novykh-regionakh-1131760627.html

каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каховка, херсонская область, общество, новости, новые регионы россии