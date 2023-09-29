https://crimea.ria.ru/20230929/glavnye-novosti-kryma-29-sentyabrya-1131755119.html
Главные новости Крыма: 29 сентября
Главные новости Крыма: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Главные новости Крыма: 29 сентября
В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T22:24
2023-09-29T22:24
2023-09-29T22:24
главное за день
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крымтеплокоммунэнерго
сергей аксенов
керчь
фадн
коронавирус в крыму
мдц "артек"
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_d9b7cf2dc0c255f8859b5e511ba304aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя женщина попала под колеса автомобиля. В Керчи появятся доски памяти врачам. В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Керчи задержан агент украинской разведкиЖитель Керчи задержан по подозрению в госизмене: по заданию украинской разведки он снимал передвижения российских войск в направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")", – сказано в сообщении.Силовики также рассказали, как крымчанин был завербован.Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставкуГенеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" покидает пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сообщил Аксенов. Также в этот день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым сообщили о том, как идет проверка ГУП "Крымэнерго", глава которого не так давно тоже написал заявление об увольнении по собственному желанию. В частности, в ведомстве отметили, что только по одному из контрактов организации были допущены нарушения, причинившие ущерб предприятию на 6 млн рублей.В Крыму новое управление по делам национальностей Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю начало свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу ФАДН Игоря Баринова.По словам Юаринова, "агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ", и это своевременное решение на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в России со стороны недружественных стран, которые после начала СВО стали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма."Это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", – сказал Баринов.В Керчи появятся доски памяти врачамВ Керчи установят памятные доски врачам, погибшим, спасая людей в пандемию COVID-19. Имена трех медиков увековечат на памятных досках, которые появятся на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. "Это была идея наших врачей. Геннадий Чемоданов, Владимир Слипко, Леонид Куценко отдали свои жизни. Около 30 лет они помогали здесь пациентам", – рассказал главврач больницы Марат Еникеев.В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединенияАртековцы со всей России создали картину ко Дню воссоединения новых регионов РФ. В акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией приняли участие более 2000 артековцев и вожатых со всех регионов страны.На площади перед участники выстроили надпись: "ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ", а также дату 30.09.23 и Флаг России. Площадь живой картины составила 1380 кв. метров.
https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-usilyat-zaschitu-ot-vozdushnykh-atak---gubernator-1131744434.html
https://crimea.ria.ru/20230929/pozarilsya-na-zoloto-sosedey-v-simferopole-nochnoy-vor-popalsya-s-polichnym-1131753893.html
https://crimea.ria.ru/20230929/udastsya-li-vzyskat-s-ukrainy-uscherb-za-vodnuyu-blokadu-kryma--mnenie-1131753108.html
https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html
https://crimea.ria.ru/20230929/yarmarka-ekskursii-plenery-v-krymu-proydet-ay-petri-fest-1131733158.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_dc372dca4ec71a389e0a28aedf7a0af7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымтеплокоммунэнерго, сергей аксенов, керчь, фадн, коронавирус в крыму, мдц "артек", новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя женщина попала под колеса автомобиля. В Керчи появятся доски памяти врачам. В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
В Керчи задержан агент украинской разведки
Житель Керчи задержан по подозрению в госизмене: по заданию украинской разведки он снимал передвижения российских войск в направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")", – сказано в сообщении.
Силовики также рассказали
, как крымчанин был завербован.
Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку
Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" покидает пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сообщил
Аксенов.
Также в этот день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым сообщили
о том, как идет проверка ГУП "Крымэнерго", глава которого не так давно тоже написал заявление об увольнении по собственному желанию. В частности, в ведомстве отметили, что только по одному из контрактов организации были допущены нарушения, причинившие ущерб предприятию на 6 млн рублей.
В Крыму новое управление по делам национальностей
Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю начало свою работу. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу ФАДН Игоря Баринова.
По словам Юаринова, "агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ", и это своевременное решение на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в России со стороны недружественных стран, которые после начала СВО стали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма.
"Это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", – сказал Баринов.
В Керчи появятся доски памяти врачам
В Керчи установят памятные доски врачам, погибшим, спасая людей в пандемию COVID-19. Имена трех медиков увековечат на памятных досках, которые появятся на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова.
"Это была идея наших врачей. Геннадий Чемоданов, Владимир Слипко, Леонид Куценко отдали свои жизни. Около 30 лет они помогали здесь пациентам", – рассказал
главврач больницы Марат Еникеев.
В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения
Артековцы со всей России создали
картину ко Дню воссоединения новых регионов РФ.
В акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией приняли участие более 2000 артековцев и вожатых со всех регионов страны.
На площади перед участники выстроили надпись: "ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ", а также дату 30.09.23 и Флаг России. Площадь живой картины составила 1380 кв. метров.