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Главные новости Крыма: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Главные новости Крыма: 29 сентября
Главные новости Крыма: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Главные новости Крыма: 29 сентября
В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T22:24
2023-09-29T22:24
главное за день
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крымтеплокоммунэнерго
сергей аксенов
керчь
фадн
коронавирус в крыму
мдц "артек"
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя женщина попала под колеса автомобиля. В Керчи появятся доски памяти врачам. В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Керчи задержан агент украинской разведкиЖитель Керчи задержан по подозрению в госизмене: по заданию украинской разведки он снимал передвижения российских войск в направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")", – сказано в сообщении.Силовики также рассказали, как крымчанин был завербован.Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставкуГенеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" покидает пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сообщил Аксенов. Также в этот день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым сообщили о том, как идет проверка ГУП "Крымэнерго", глава которого не так давно тоже написал заявление об увольнении по собственному желанию. В частности, в ведомстве отметили, что только по одному из контрактов организации были допущены нарушения, причинившие ущерб предприятию на 6 млн рублей.В Крыму новое управление по делам национальностей Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю начало свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу ФАДН Игоря Баринова.По словам Юаринова, "агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ", и это своевременное решение на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в России со стороны недружественных стран, которые после начала СВО стали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма."Это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", – сказал Баринов.В Керчи появятся доски памяти врачамВ Керчи установят памятные доски врачам, погибшим, спасая людей в пандемию COVID-19. Имена трех медиков увековечат на памятных досках, которые появятся на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. "Это была идея наших врачей. Геннадий Чемоданов, Владимир Слипко, Леонид Куценко отдали свои жизни. Около 30 лет они помогали здесь пациентам", – рассказал главврач больницы Марат Еникеев.В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединенияАртековцы со всей России создали картину ко Дню воссоединения новых регионов РФ. В акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией приняли участие более 2000 артековцев и вожатых со всех регионов страны.На площади перед участники выстроили надпись: "ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ", а также дату 30.09.23 и Флаг России. Площадь живой картины составила 1380 кв. метров.
https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-usilyat-zaschitu-ot-vozdushnykh-atak---gubernator-1131744434.html
https://crimea.ria.ru/20230929/pozarilsya-na-zoloto-sosedey-v-simferopole-nochnoy-vor-popalsya-s-polichnym-1131753893.html
https://crimea.ria.ru/20230929/udastsya-li-vzyskat-s-ukrainy-uscherb-za-vodnuyu-blokadu-kryma--mnenie-1131753108.html
https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html
https://crimea.ria.ru/20230929/yarmarka-ekskursii-plenery-v-krymu-proydet-ay-petri-fest-1131733158.html
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главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымтеплокоммунэнерго, сергей аксенов, керчь, фадн, коронавирус в крыму, мдц "артек", новости крыма, крым
Главные новости Крыма: 29 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 29 сентября

22:24 29.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя женщина попала под колеса автомобиля. В Керчи появятся доски памяти врачам. В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Керчи задержан агент украинской разведки

Житель Керчи задержан по подозрению в госизмене: по заданию украинской разведки он снимал передвижения российских войск в направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")", – сказано в сообщении.
Силовики также рассказали, как крымчанин был завербован.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Вчера, 12:25
В Севастополе усилят защиту от воздушных атак - губернатор

Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку

Генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" покидает пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сообщил Аксенов.
Также в этот день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым сообщили о том, как идет проверка ГУП "Крымэнерго", глава которого не так давно тоже написал заявление об увольнении по собственному желанию. В частности, в ведомстве отметили, что только по одному из контрактов организации были допущены нарушения, причинившие ущерб предприятию на 6 млн рублей.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Вчера, 20:43
Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным

В Крыму новое управление по делам национальностей

Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю начало свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу ФАДН Игоря Баринова.
По словам Юаринова, "агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ", и это своевременное решение на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в России со стороны недружественных стран, которые после начала СВО стали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма.
"Это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", – сказал Баринов.
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Вчера, 18:18
Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение

В Керчи появятся доски памяти врачам

В Керчи установят памятные доски врачам, погибшим, спасая людей в пандемию COVID-19. Имена трех медиков увековечат на памятных досках, которые появятся на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова.
"Это была идея наших врачей. Геннадий Чемоданов, Владимир Слипко, Леонид Куценко отдали свои жизни. Около 30 лет они помогали здесь пациентам", – рассказал главврач больницы Марат Еникеев.
Пресс-конференция О здоровье и добре: Центр крови и банк РНКБ выпустили книгу для детей - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Вчера, 13:53
О вере в чудо: в Крыму презентовали сказку для детей с онкологией

В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения

Артековцы со всей России создали картину ко Дню воссоединения новых регионов РФ.
В акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией приняли участие более 2000 артековцев и вожатых со всех регионов страны.
На площади перед участники выстроили надпись: "ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ", а также дату 30.09.23 и Флаг России. Площадь живой картины составила 1380 кв. метров.
Гора Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Вчера, 06:45
Ярмарка, экскурсии, пленэры: в Крыму пройдет "Ай-Петри Фест"
 
Главное за деньФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымтеплокоммунэнергоСергей АксеновКерчьФАДНКоронавирус в КрымуМДЦ "Артек"Новости КрымаКрым
 
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00:01Погода в Крыму в последний день сентября
00:00Какой сегодня праздник: 30 сентября
23:02Главное за день: 29 сентября
22:39ВСУ готовят новое наступление в октябре: названы основные цели
22:30Расовая дискриминация: Армения подала на Азербайджан иск в суд ООН
22:24Главные новости Крыма: 29 сентября
22:07Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
21:48Благотворительный забег: в Феодосии соберут деньги для больных детей
21:18В Севастополе водитель грузовика протаранил три легковушки
21:11Лето заканчивается: прогноз погоды на выходные в Крыму
20:43Позарился на золото соседей: в Симферополе ночной вор попался с поличным
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
20:02Средний размер пенсии будет увеличен – проект
19:39Нацист в парламенте Канады – тщательно спланированная акция
19:10Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указ
18:41Погибли от ковида: в Керчи установят памятные доски врачам
18:18Удастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнение
18:10НАТО усиливает контингент в Косово
17:43Бригада ВСУ покидает район Работино: боевики отказываются воевать
17:17Эксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФ
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