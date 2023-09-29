https://crimea.ria.ru/20230929/glavnye-novosti-kryma-29-sentyabrya-1131755119.html

Главные новости Крыма: 29 сентября

Главные новости Крыма: 29 сентября - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Главные новости Крыма: 29 сентября

В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T22:24

2023-09-29T22:24

2023-09-29T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержан агент украинской разведки. Отставка главы "Крымтеплокоммунэнерго". В Крыму новое управление по делам национальностей. В Севастополе 75-летняя женщина попала под колеса автомобиля. В Керчи появятся доски памяти врачам. В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединения. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Керчи задержан агент украинской разведкиЖитель Керчи задержан по подозрению в госизмене: по заданию украинской разведки он снимал передвижения российских войск в направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи ... возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа")", – сказано в сообщении.Силовики также рассказали, как крымчанин был завербован.Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставкуГенеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" покидает пост. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Эдуард Анатольевич Селиванов написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сообщил Аксенов. Также в этот день в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым сообщили о том, как идет проверка ГУП "Крымэнерго", глава которого не так давно тоже написал заявление об увольнении по собственному желанию. В частности, в ведомстве отметили, что только по одному из контрактов организации были допущены нарушения, причинившие ущерб предприятию на 6 млн рублей.В Крыму новое управление по делам национальностей Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю начало свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на главу ФАДН Игоря Баринова.По словам Юаринова, "агентство стало ближе к регионам-форпостам, которые стоят на страже наших границ", и это своевременное решение на фоне усиливающихся попыток оказать влияние на сферу межнациональных отношений в России со стороны недружественных стран, которые после начала СВО стали активно распространять идеи сепаратизма и экстремизма."Это своевременное решение, которое поможет нам укрепить ситуацию в этноконфессиональной сфере и позволит более точно сфокусироваться на данных субъектах", – сказал Баринов.В Керчи появятся доски памяти врачамВ Керчи установят памятные доски врачам, погибшим, спасая людей в пандемию COVID-19. Имена трех медиков увековечат на памятных досках, которые появятся на фасаде здания Керченской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова. "Это была идея наших врачей. Геннадий Чемоданов, Владимир Слипко, Леонид Куценко отдали свои жизни. Около 30 лет они помогали здесь пациентам", – рассказал главврач больницы Марат Еникеев.В Артеке создали живую картину ко Дню воссоединенияАртековцы со всей России создали картину ко Дню воссоединения новых регионов РФ. В акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией приняли участие более 2000 артековцев и вожатых со всех регионов страны.На площади перед участники выстроили надпись: "ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ", а также дату 30.09.23 и Флаг России. Площадь живой картины составила 1380 кв. метров.

https://crimea.ria.ru/20230929/v-sevastopole-usilyat-zaschitu-ot-vozdushnykh-atak---gubernator-1131744434.html

https://crimea.ria.ru/20230929/pozarilsya-na-zoloto-sosedey-v-simferopole-nochnoy-vor-popalsya-s-polichnym-1131753893.html

https://crimea.ria.ru/20230929/udastsya-li-vzyskat-s-ukrainy-uscherb-za-vodnuyu-blokadu-kryma--mnenie-1131753108.html

https://crimea.ria.ru/20230929/o-vere-v-chudo-v-krymu-prezentovali-skazku-dlya-detey-s-onkologiey-1131746681.html

https://crimea.ria.ru/20230929/yarmarka-ekskursii-plenery-v-krymu-proydet-ay-petri-fest-1131733158.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымтеплокоммунэнерго, сергей аксенов, керчь, фадн, коронавирус в крыму, мдц "артек", новости крыма, крым