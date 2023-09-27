Рейтинг@Mail.ru
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230927/smertelnaya-avariya-na-more-v-krymu-predpolagaemyy-vinovnik-zaderzhan-1131706568.html
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T19:20
2023-09-27T19:20
судак
крымский следком
происшествия
закон и право
крым
новости крыма
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131706455_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a95f56baf942ad19cafb7584ef9cf487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.По данным следствия, днем 24 сентября ростовчанин, управляя в нетрезвом состоянии гидроциклом в акватории моря близ Судака, превысил скорость и врезался в катамаран с находящимся на борту 53-летним жителем Краснодарского края. В результате столкновения турист с Кубани погиб.Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
судак
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131706455_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cb73fae6fc987a7cba3386bef785f9f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
судак, крымский следком, происшествия, закон и право, крым, новости крыма, черное море
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан

СК: в Крыму задержан житель Ростовской области, устроивший на воде ЧП с летальным исходом

19:20 27.09.2023
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяПод Судаком турист из Ростова врезался на гидроцикле в катамаран
Под Судаком турист из Ростова врезался на гидроцикле в катамаран
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ростовской области. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта в состоянии опьянения, повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 24 сентября ростовчанин, управляя в нетрезвом состоянии гидроциклом в акватории моря близ Судака, превысил скорость и врезался в катамаран с находящимся на борту 53-летним жителем Краснодарского края. В результате столкновения турист с Кубани погиб.
Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного мужчины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катера
В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
 
СудакКрымский СледкомПроисшествияЗакон и правоКрымНовости КрымаЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03В Севастополе воют сирены: угроза ракетной опасности
19:59В Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
19:43Крымский мост закрыт
19:31Борьба с диверсантами: в Севастополе тренируется флот
19:20Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
19:02На севере Крыма ВАЗ столкнулся с автоцистерной: водитель в больнице
18:51Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
18:34Санкции не помеха: летом в "Артеке" отдохнули дети из 57 стран мира
17:42В Крыму за шпионаж осудили двоих агентов СБУ
17:27Названы безвозвратные потери ВСУ за сутки
16:49Российская ПВО уничтожила больше 7 тысяч беспилотников ВСУ
16:37"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо
16:29Командные пункты четырех бригад ВСУ разбиты – Минобороны
16:18В Крыму по делу о госизмене арестовали жителя Краснодара
16:08Почти миллион: крымскую чиновницу обвиняют в присвоении денег дворников
15:58Ограничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин
15:47Безуспешные атаки: ВСУ потеряли около 400 человек на Донецком направлении
15:33Биржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак
15:18Это неизбежно: Онищенко о введении масочного режима в России
15:10США перебрасывают в Европу готовый к применению комплекс РСМД – Захарова
Лента новостейМолния