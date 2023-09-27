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Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T19:20
2023-09-27T19:20
2023-09-27T19:20
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.По данным следствия, днем 24 сентября ростовчанин, управляя в нетрезвом состоянии гидроциклом в акватории моря близ Судака, превысил скорость и врезался в катамаран с находящимся на борту 53-летним жителем Краснодарского края. В результате столкновения турист с Кубани погиб.Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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судак, крымский следком, происшествия, закон и право, крым, новости крыма, черное море
Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан
СК: в Крыму задержан житель Ростовской области, устроивший на воде ЧП с летальным исходом