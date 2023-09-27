https://crimea.ria.ru/20230927/smertelnaya-avariya-na-more-v-krymu-predpolagaemyy-vinovnik-zaderzhan-1131706568.html

Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан

Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Смертельная авария на море в Крыму: предполагаемый виновник задержан

Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T19:20

2023-09-27T19:20

2023-09-27T19:20

судак

крымский следком

происшествия

закон и право

крым

новости крыма

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131706455_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a95f56baf942ad19cafb7584ef9cf487.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители Крыма задержали жителя Ростовской области по подозрению в совершении происшествия на воде, в результате которого погиб житель Кубани. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.По данным следствия, днем 24 сентября ростовчанин, управляя в нетрезвом состоянии гидроциклом в акватории моря близ Судака, превысил скорость и врезался в катамаран с находящимся на борту 53-летним жителем Краснодарского края. В результате столкновения турист с Кубани погиб.Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанного мужчины.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в районе мыса Тарханкут: столкнулись два катераВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море

судак

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крымский следком, происшествия, закон и право, крым, новости крыма, черное море