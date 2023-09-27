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Авария оставила без воды центр Симферополя
Авария оставила без воды центр Симферополя - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Авария оставила без воды центр Симферополя
В Симферополе более 30 улиц остались без воды из-за аварии на сетях, возобновить подачу после ремонта специалисты планируют к вечеру среды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T09:18
2023-09-27T09:18
2023-09-27T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе более 30 улиц остались без воды из-за аварии на сетях, возобновить подачу после ремонта специалисты планируют к вечеру среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, в зону отключения попадают проспект Кирова (частично), улицы Самокиша (частично), Пушкина (частично), Гоголя (частично), Горького (частично), Екатерининская (частично), переулок Совнаркомовский, Петропавловская (частично), Борзилова, Одесская (частично), Калинина, Лексина, Желябова, Жуковского, Павленко (частично), Дзюбанова, Спера, Герцена, бульвар Ленина (частично), переулок Вокзальный, Проездная, Шаталова, Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторская, Казанская, Красногвардейская, Хацко, Красноармейская, 8 Марта, Студенческая, Фабричный спуск, переулок Красноармейский, а также прилегающие улицы и переулки.График подвоза питьевой воды:Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крым вернут днепровскую воду - властиЧасть Крыма без воды - в чем причина и когда обеспечат подключениеЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
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вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма, симферополь
Авария оставила без воды центр Симферополя
Более 30 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе более 30 улиц остались без воды из-за аварии на сетях, возобновить подачу после ремонта специалисты планируют к вечеру среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации "Воды Крыма", 27 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение ориентировочно до 20:00 по ряду улиц", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Так, в зону отключения попадают проспект Кирова (частично), улицы Самокиша (частично), Пушкина (частично), Гоголя (частично), Горького (частично), Екатерининская (частично), переулок Совнаркомовский, Петропавловская (частично), Борзилова, Одесская (частично), Калинина, Лексина, Желябова, Жуковского, Павленко (частично), Дзюбанова, Спера, Герцена, бульвар Ленина (частично), переулок Вокзальный, Проездная, Шаталова, Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторская, Казанская, Красногвардейская, Хацко, Красноармейская, 8 Марта, Студенческая, Фабричный спуск, переулок Красноармейский, а также прилегающие улицы и переулки.
График подвоза питьевой воды:
—пер. Пионерский, 3 с 11-00 до 15-00
—ул. Жуковского/ Гоголя с 11-00 до 15-00
—ул. Дзюбанова/Гоголя с 11-00 до 15-00
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