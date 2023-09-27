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Авария оставила без воды центр Симферополя

Авария оставила без воды центр Симферополя - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Авария оставила без воды центр Симферополя

В Симферополе более 30 улиц остались без воды из-за аварии на сетях, возобновить подачу после ремонта специалисты планируют к вечеру среды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T09:18

2023-09-27T09:18

2023-09-27T09:18

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе более 30 улиц остались без воды из-за аварии на сетях, возобновить подачу после ремонта специалисты планируют к вечеру среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, в зону отключения попадают проспект Кирова (частично), улицы Самокиша (частично), Пушкина (частично), Гоголя (частично), Горького (частично), Екатерининская (частично), переулок Совнаркомовский, Петропавловская (частично), Борзилова, Одесская (частично), Калинина, Лексина, Желябова, Жуковского, Павленко (частично), Дзюбанова, Спера, Герцена, бульвар Ленина (частично), переулок Вокзальный, Проездная, Шаталова, Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторская, Казанская, Красногвардейская, Хацко, Красноармейская, 8 Марта, Студенческая, Фабричный спуск, переулок Красноармейский, а также прилегающие улицы и переулки.График подвоза питьевой воды:Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крым вернут днепровскую воду - властиЧасть Крыма без воды - в чем причина и когда обеспечат подключениеЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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