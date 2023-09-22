https://crimea.ria.ru/20230922/chast-kryma-bez-vody---v-chem-prichina-i-kogda-obespechat-podklyuchenie-1131593195.html

Часть Крыма без воды - в чем причина и когда обеспечат подключение

Часть Крыма без воды - в чем причина и когда обеспечат подключение - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Часть Крыма без воды - в чем причина и когда обеспечат подключение

Часть абонентов в Керчи и Феодосии, а также в населенных пунктах Бахчисарайского и Ленинского районов в среду до вечера останутся без воды из-за ремонтов на... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T09:37

2023-09-22T09:37

2023-09-22T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов в Керчи и Феодосии, а также в населенных пунктах Бахчисарайского и Ленинского районов в среду до вечера останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Керчи до 20 часов отключение по улицам Орджоникидзе, Льва Толстого, Мира, Ульяновых, Юннатов, Кошевого, Клары Цеткин, Поветкина. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.В Феодосии до 18 часов - в селах Насыпное, Наниково, Подгорное, в границах Степного массива. До 20.00 без воды останется Коктебель - улицы Карадагская, Золотая балка, Горная, Подгорная, Метростроевская, Клинчева, Гумилева, Блока, Ахматовой, Шершнева, Кирилла и Мефодия, Грина и Клубный переулок.Кроме того, по данным компании, воды в пятницу не будет в двух селах Ленинского района - Марфовке и Семисотке. Подачу ресурса обещают восстановить до пяти часов вечера.В Бахчисарайском районе без воды также до 17 часов останутся жители села Ароматного.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августаДыра на дороге: в Керчи провалился бетонный коллекторСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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