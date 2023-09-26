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Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение - РИА Новости Крым, 26.09.2023
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Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение
Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение
Развитие сельского хозяйства в будущем невозможно без применения генной инженерии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил научный руководитель... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T12:45
2023-09-26T12:45
мнения
петр харченко
сельское хозяйство
генная инженерия
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Развитие сельского хозяйства в будущем невозможно без применения генной инженерии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, доктор наук академик Российской академии наук, профессор Петр Харченко.Ученый отметил, что последняя научная революция в сфере сельского хозяйства позволила нарастить темпы производства и поднять урожайность культур в стране. При этом для дальнейшего развития необходимо переходить на следующий этап.По мнению академика, для поиска решения поставленной задачи необходимо "идти в поле и брать дикие формы". При этом необходимо помнить, что "дикие формы после скрещивания с культурными растениями дают "потомство", но следующее поколение "потомства" уже не дает".Однако действующее законодательство запрещает применять генно-модифицированные растения. По словам ученого, в этом есть определенные плюсы, так как в противном случае Россию буквально завалят генно-модифицированными семенами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культуройСколько картофеля соберут в КрымуВ Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая
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мнения, петр харченко, сельское хозяйство, генная инженерия, наука и технологии
Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение

Дальнейшее развитие сельского хозяйства возможно только при помощи генной инженерии

12:45 26.09.2023
 
© ллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Sandralise, Depositphotos / zentiliaГенная инженерия
Генная инженерия
© ллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Sandralise, Depositphotos / zentilia
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Развитие сельского хозяйства в будущем невозможно без применения генной инженерии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, доктор наук академик Российской академии наук, профессор Петр Харченко.
Ученый отметил, что последняя научная революция в сфере сельского хозяйства позволила нарастить темпы производства и поднять урожайность культур в стране. При этом для дальнейшего развития необходимо переходить на следующий этап.

"Дальше я вижу работы по генной инженерии, потому что селекционеры практически всех культур уже что могли, перекрестили, получив гибриды и новые сорта, – сказал Харченко и продолжил. – Здесь встает вопрос: куда двигаться дальше, где брать источник устойчивости растений к вредителям, погодным условиям?"

По мнению академика, для поиска решения поставленной задачи необходимо "идти в поле и брать дикие формы". При этом необходимо помнить, что "дикие формы после скрещивания с культурными растениями дают "потомство", но следующее поколение "потомства" уже не дает".
"Здесь на помощь может прийти генная инженерия, при помощи которой можно "заставить" получать потомство во втором и последующих поколениях. Это новое видение дальнейших работ, направленных на получение новых сортов и гибридов", – пояснил Харченко.
Однако действующее законодательство запрещает применять генно-модифицированные растения. По словам ученого, в этом есть определенные плюсы, так как в противном случае Россию буквально завалят генно-модифицированными семенами.
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МненияПетр ХарченкоСельское хозяйствоГенная инженерияНаука и технологии
 
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