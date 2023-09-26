https://crimea.ria.ru/20230926/razvitie-selskogo-khozyaystva-nevozmozhno-bez-gennoy-inzhenerii--mnenie-1131667334.html

Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение

Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Развитие сельского хозяйства невозможно без генной инженерии – мнение

Развитие сельского хозяйства в будущем невозможно без применения генной инженерии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил научный руководитель... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T12:45

2023-09-26T12:45

2023-09-26T12:45

мнения

петр харченко

сельское хозяйство

генная инженерия

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111589/75/1115897558_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_6b4fac7e2756171a1b629bcea0612aab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Развитие сельского хозяйства в будущем невозможно без применения генной инженерии. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, доктор наук академик Российской академии наук, профессор Петр Харченко.Ученый отметил, что последняя научная революция в сфере сельского хозяйства позволила нарастить темпы производства и поднять урожайность культур в стране. При этом для дальнейшего развития необходимо переходить на следующий этап.По мнению академика, для поиска решения поставленной задачи необходимо "идти в поле и брать дикие формы". При этом необходимо помнить, что "дикие формы после скрещивания с культурными растениями дают "потомство", но следующее поколение "потомства" уже не дает".Однако действующее законодательство запрещает применять генно-модифицированные растения. По словам ученого, в этом есть определенные плюсы, так как в противном случае Россию буквально завалят генно-модифицированными семенами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон тыквы: насколько Крым обеспечен бахчевой культуройСколько картофеля соберут в КрымуВ Крыму поспели яблоки - аграрии начали сбор урожая

https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-nachalos-proizvodstvo-podsolnechnogo-masla-iz-semyan-novogo-urozhaya-1131556894.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, петр харченко, сельское хозяйство, генная инженерия, наука и технологии