Рейтинг@Mail.ru
Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230924/bolezn-altsgeymera-vrach-nazval-simptomy-i-mery-profilaktiki-1131584806.html
Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
Шестьдесят процентов пациентов с серьезными нарушениями памяти страдают болезнью Альцгеймера, однако необратимые последствия заболевания поможет замедлить... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T18:55
2023-09-24T18:55
здоровье
радио "спутник в крыму"
общество
сергей риштаков
крым
в мире
болезнь альцгеймера
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110083/67/1100836765_0:369:1521:1225_1920x0_80_0_0_f0c92096575a03141068edc0dcc9df95.jpg
Доктор Риштаков назвал симптомы и меры профилактики болезни Альцгеймера
Доктор Риштаков назвал симптомы и меры профилактики болезни Альцгеймера
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят процентов пациентов с серьезными нарушениями памяти страдают болезнью Альцгеймера, однако необратимые последствия заболевания поможет замедлить ранняя диагностика и своевременное лечение. О первых симптомах и о мерах профилактики в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-психиатр, заведующий соматопсихиатрическим отделением Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Балабана Сергей Риштаков.Что такое Альцгеймер"Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративная болезнь, связанна с распадом головного мозга, характеризующаяся, в том числе, нарушением памяти. Это замещение нормальных нейронов коры головного мозга патологически поврежденными участками и постепенное его отмирание", - констатирует специалист.Первый участок в зоне поражения - височная область, поэтому сначала начинаются нарушения кратковременной памяти. Затем присоединяются сложности в самообслуживании: человек может забыть, как пользоваться предметами быта, где он живет. Далее - нарушения навыков ходьбы, после чего человек доходит до стадии, когда не может жить без посторонней помощи."При этом сам человек в таком состоянии может не понимать, что с ним что-то не так. Также болезнь Альцгеймера может сопровождаться другими расстройствами: агрессия, бред, галлюцинации - это тоже часто бывает. В итоге человек из-за поражения мозга больше не может управлять процессами в организме", - поясняет доктор.Профилактика заболеванияПо словам Риштакова, среди всех причин старческой деменции болезнь Альцгеймера лидирует - она является причиной деменции в 62% всех случаев.Откуда берется болезнь - этого ученые пока не знают. Развитие заболевание чаще происходит постепенно, но в некоторых вариантах наступает резкое ухудшение состояния. Ранняя диагностика поможет замедлить процесс развития болезни, поэтому важно обращать внимание на состояние близких людей. Кроме того, профилактикой нужно заниматься уже в молодом возрасте."Первостепенной является профилактика, меры по предотвращению этого состояния. Фактически о своем здоровье в старости, нужно задуматься в молодом возрасте: первое - это выравнивание гомеостаза. Если есть диабет, гипертония - контролировать эти проблемы. Фактором риска является курение, повышенная масса тела, пониженная активность, у человека активного болезнь наступает в позднем возрасте. Кроме того, люди более интеллектуальные болеют реже или в более позднем возрасте", - констатирует специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие первые признаки болезни Альцгеймера у молодежиКак быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советовКак улучшить память - пять полезных техник
https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110083/67/1100836765_0:227:1521:1368_1920x0_80_0_0_2feca92f632c1bdd1ad1a92ebb53fe45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество, сергей риштаков, крым, в мире, болезнь альцгеймера, совет эксперта
Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики

Доктор Риштаков назвал симптомы и меры профилактики болезни Альцгеймера

18:55 24.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкстарушка
старушка - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят процентов пациентов с серьезными нарушениями памяти страдают болезнью Альцгеймера, однако необратимые последствия заболевания поможет замедлить ранняя диагностика и своевременное лечение. О первых симптомах и о мерах профилактики в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-психиатр, заведующий соматопсихиатрическим отделением Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Балабана Сергей Риштаков.
Доктор Риштаков назвал симптомы и меры профилактики болезни Альцгеймера
18:55

Что такое Альцгеймер

"Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративная болезнь, связанна с распадом головного мозга, характеризующаяся, в том числе, нарушением памяти. Это замещение нормальных нейронов коры головного мозга патологически поврежденными участками и постепенное его отмирание", - констатирует специалист.
Первый участок в зоне поражения - височная область, поэтому сначала начинаются нарушения кратковременной памяти. Затем присоединяются сложности в самообслуживании: человек может забыть, как пользоваться предметами быта, где он живет. Далее - нарушения навыков ходьбы, после чего человек доходит до стадии, когда не может жить без посторонней помощи.
"При этом сам человек в таком состоянии может не понимать, что с ним что-то не так. Также болезнь Альцгеймера может сопровождаться другими расстройствами: агрессия, бред, галлюцинации - это тоже часто бывает. В итоге человек из-за поражения мозга больше не может управлять процессами в организме", - поясняет доктор.

Профилактика заболевания

По словам Риштакова, среди всех причин старческой деменции болезнь Альцгеймера лидирует - она является причиной деменции в 62% всех случаев.
"С каждым годом риск заболеть увеличивается. По современной классификации наступление болезни Альцгеймера с 62 лет - типичный вариант, но болезнь молодеет, и если кто-то в семье болеет, шансы у потомков также заболеть повышаются", - продолжает психиатр.
Откуда берется болезнь - этого ученые пока не знают. Развитие заболевание чаще происходит постепенно, но в некоторых вариантах наступает резкое ухудшение состояния. Ранняя диагностика поможет замедлить процесс развития болезни, поэтому важно обращать внимание на состояние близких людей. Кроме того, профилактикой нужно заниматься уже в молодом возрасте.
"Первостепенной является профилактика, меры по предотвращению этого состояния. Фактически о своем здоровье в старости, нужно задуматься в молодом возрасте: первое - это выравнивание гомеостаза. Если есть диабет, гипертония - контролировать эти проблемы. Фактором риска является курение, повышенная масса тела, пониженная активность, у человека активного болезнь наступает в позднем возрасте. Кроме того, люди более интеллектуальные болеют реже или в более позднем возрасте", - констатирует специалист.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие первые признаки болезни Альцгеймера у молодежи
Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советов
Как улучшить память - пять полезных техник
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября 2022, 21:31
Ученые назвали алкоголь от деменции
 
Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеОбществоСергей РиштаковКрымВ миреБолезнь АльцгеймераСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
19:42Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
19:16Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?
18:55Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
18:24Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
17:48В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся
17:02Пожар в Севастополе ликвидировали
16:52Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
16:24Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
16:01В Грузии произошло второе за день землетрясение
15:43Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
15:26В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
15:13Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
14:17Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
13:52Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
13:22В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
13:04В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
12:43Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры
Лента новостейМолния