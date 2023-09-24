https://crimea.ria.ru/20230924/bolezn-altsgeymera-vrach-nazval-simptomy-i-mery-profilaktiki-1131584806.html

Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики

Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики

Шестьдесят процентов пациентов с серьезными нарушениями памяти страдают болезнью Альцгеймера, однако необратимые последствия заболевания поможет замедлить... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T18:55

2023-09-24T18:55

2023-09-24T18:55

здоровье

радио "спутник в крыму"

общество

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в мире

болезнь альцгеймера

совет эксперта

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Доктор Риштаков назвал симптомы и меры профилактики болезни Альцгеймера Доктор Риштаков назвал симптомы и меры профилактики болезни Альцгеймера audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Шестьдесят процентов пациентов с серьезными нарушениями памяти страдают болезнью Альцгеймера, однако необратимые последствия заболевания поможет замедлить ранняя диагностика и своевременное лечение. О первых симптомах и о мерах профилактики в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-психиатр, заведующий соматопсихиатрическим отделением Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 им. Балабана Сергей Риштаков.Что такое Альцгеймер"Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративная болезнь, связанна с распадом головного мозга, характеризующаяся, в том числе, нарушением памяти. Это замещение нормальных нейронов коры головного мозга патологически поврежденными участками и постепенное его отмирание", - констатирует специалист.Первый участок в зоне поражения - височная область, поэтому сначала начинаются нарушения кратковременной памяти. Затем присоединяются сложности в самообслуживании: человек может забыть, как пользоваться предметами быта, где он живет. Далее - нарушения навыков ходьбы, после чего человек доходит до стадии, когда не может жить без посторонней помощи."При этом сам человек в таком состоянии может не понимать, что с ним что-то не так. Также болезнь Альцгеймера может сопровождаться другими расстройствами: агрессия, бред, галлюцинации - это тоже часто бывает. В итоге человек из-за поражения мозга больше не может управлять процессами в организме", - поясняет доктор.Профилактика заболеванияПо словам Риштакова, среди всех причин старческой деменции болезнь Альцгеймера лидирует - она является причиной деменции в 62% всех случаев.Откуда берется болезнь - этого ученые пока не знают. Развитие заболевание чаще происходит постепенно, но в некоторых вариантах наступает резкое ухудшение состояния. Ранняя диагностика поможет замедлить процесс развития болезни, поэтому важно обращать внимание на состояние близких людей. Кроме того, профилактикой нужно заниматься уже в молодом возрасте."Первостепенной является профилактика, меры по предотвращению этого состояния. Фактически о своем здоровье в старости, нужно задуматься в молодом возрасте: первое - это выравнивание гомеостаза. Если есть диабет, гипертония - контролировать эти проблемы. Фактором риска является курение, повышенная масса тела, пониженная активность, у человека активного болезнь наступает в позднем возрасте. Кроме того, люди более интеллектуальные болеют реже или в более позднем возрасте", - констатирует специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие первые признаки болезни Альцгеймера у молодежиКак быть в курсе новостей и не сойти с ума – психиатр дал 6 советовКак улучшить память - пять полезных техник

https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, сергей риштаков, крым, в мире, болезнь альцгеймера, совет эксперта