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Тыква – кулинарный код Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Тыква – кулинарный код Крыма
Тыква – кулинарный код Крыма - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Тыква – кулинарный код Крыма
Наталья Абрамова. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T21:21
2023-09-23T21:21
радио "спутник в крыму"
наталья абрамова
диетология
правильное питание
здоровье
новости
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Тыква – продукт, который не всем одинаково полезен. Кому его можно употреблять, а кому не стоит, в эфире эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала преподаватель и методист Крымского колледжа общественного питания и торговли Наталья Абрамова.По словам Натальи Абрамовой, еще индейцы майя широко использовали этот универсальный продукт: готовили тыкву, ели сырую. Ее оболочка была основой для изготовления чаш. В Китае в такой посуде преподносили напитки только избранным. На Востоке вырезали различные фигуры из тыквы.При этом, по словам специалиста по питанию, тыква содержит довольно много пектина. Он полезен для суставов, но сгущает кровь, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями употреблять тыкву не рекомендуется.Наталья Абрамова говорит, что в Крыму довольно популярен сорт "Японская принцесса". Он очень быстро доходит до готовности. Современные повара тыкву жарят, запекают. Из нее делают десерты.Хранить тыкву, по словам специалиста, следует в сухом помещении, при умеренной влажности и неярком солнце. В таких условиях она может пролежать до шести месяцев. А вот в разрезанном виде, в целлофане ее срок хранения сокращается до одной недели.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты помогут победить осеннюю хандру: советы диетологаКак сделать бутерброд полезным завтраком – диетологКак навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
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РИА Новости Крым
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4.7
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наталья абрамова, диетология, правильное питание, здоровье, новости, крым
Тыква – кулинарный код Крыма

В Крыму сезон тыквы: польза и вред бахчевой культуры

21:21 23.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Тыква – продукт, который не всем одинаково полезен. Кому его можно употреблять, а кому не стоит, в эфире эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала преподаватель и методист Крымского колледжа общественного питания и торговли Наталья Абрамова.
"Тыкву можно отнести к кулинарному коду Крыма. У нас многонациональная республика. И в каждой культуре потребляют этот продукт в большей или меньшей степени", - говорит спикер.
По словам Натальи Абрамовой, еще индейцы майя широко использовали этот универсальный продукт: готовили тыкву, ели сырую. Ее оболочка была основой для изготовления чаш. В Китае в такой посуде преподносили напитки только избранным. На Востоке вырезали различные фигуры из тыквы.
"Тыква богата калием. Она особенно полезна для тех, у кого избыток влаги в организме. Этот продукт выводит воду при отеках. Также он благоприятно влияет на печень, почки, желудок, кишечник. Используют его в детском диетическом питании", - говорит эксперт о пользе тыквы.
При этом, по словам специалиста по питанию, тыква содержит довольно много пектина. Он полезен для суставов, но сгущает кровь, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями употреблять тыкву не рекомендуется.
Наталья Абрамова говорит, что в Крыму довольно популярен сорт "Японская принцесса". Он очень быстро доходит до готовности. Современные повара тыкву жарят, запекают. Из нее делают десерты.
Хранить тыкву, по словам специалиста, следует в сухом помещении, при умеренной влажности и неярком солнце. В таких условиях она может пролежать до шести месяцев. А вот в разрезанном виде, в целлофане ее срок хранения сокращается до одной недели.
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