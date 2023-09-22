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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-22T10:10
2023-09-22T10:10
керченский пролив
керчь
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
краснодарский край
новости крыма
морской транспорт
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За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 349 926 пассажиров и 197 371 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 875 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь, со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро пятницы очередей на пункты досмотра нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в пятницуВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаСемь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
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керченский пролив, керчь, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, краснодарский край, новости крыма, морской транспорт, росморречфлот, инфографика
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу

Керченская переправа в пятницу работает в штатном режиме

10:10 22.09.2023
 
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Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

"Согласно прогнозу Росгидромета, 22 сентября ветер восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 10-60 см, температура воздуха +25…+27 градусов, температура воды в море +19…+21", - говорится в Telegram- канале ведомства.

За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 349 926 пассажиров и 197 371 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 875 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь, со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.
Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро пятницы очередей на пункты досмотра нет.
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