https://crimea.ria.ru/20230922/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-pyatnitsu-1131594176.html

Как работает Керченская паромная переправа в пятницу

Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Как работает Керченская паромная переправа в пятницу

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-22T10:10

2023-09-22T10:10

2023-09-22T10:10

керченский пролив

керчь

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

краснодарский край

новости крыма

морской транспорт

росморречфлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130116371_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9b66e4b406a1ad29b4b5152f13e00750.jpg

За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 349 926 пассажиров и 197 371 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 875 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь, со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро пятницы очередей на пункты досмотра нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в пятницуВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаСемь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии

керченский пролив

керчь

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, керчь, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, краснодарский край, новости крыма, морской транспорт, росморречфлот, инфографика