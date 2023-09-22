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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-22T10:10
2023-09-22T10:10
2023-09-22T10:10
керченский пролив
керчь
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
краснодарский край
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морской транспорт
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За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 17 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 349 926 пассажиров и 197 371 грузовик. Паромами совокупно выполнено 5 875 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь, со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Крымский мост также работает в штатном режиме. Все автомобили проходят обязательный досмотр. По состоянию на утро пятницы очередей на пункты досмотра нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту утром в пятницуВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаСемь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская паромная переправа в пятницу
Керченская переправа в пятницу работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме и без штормовых предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.