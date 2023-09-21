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В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов - РИА Новости Крым, 21.09.2023
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов
В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T12:22
2023-09-21T12:22
2023-09-21T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.Видео с мужчиной, выкрикивающим нацистские лозунги с характерными жестами, появилось в одной из социальных сетей. Правоохранители оперативно вычислили нарушителя.Свои действия он объяснил "пустой глупой провокацией".В отношении мужчины были составлены административные протоколы. По результатам рассмотрения материалов суд признал его виновным в совершении правонарушений и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и ареста на 14 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в законПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
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РИА Новости Крым
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В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов
МВД: житель Ялты получил 14 суток ареста и штраф за нацистские лозунги