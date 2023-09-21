https://crimea.ria.ru/20230921/v-yalte-nakazali-lyubitelya-natsistskikh-lozungov-1131571294.html

В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов

В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов - РИА Новости Крым, 21.09.2023

В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов

В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T12:22

2023-09-21T12:22

2023-09-21T12:22

эксклюзивы риа новости крым

крым

новости крыма

ялта

общество

мвд по республике крым

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.Видео с мужчиной, выкрикивающим нацистские лозунги с характерными жестами, появилось в одной из социальных сетей. Правоохранители оперативно вычислили нарушителя.Свои действия он объяснил "пустой глупой провокацией".В отношении мужчины были составлены административные протоколы. По результатам рассмотрения материалов суд признал его виновным в совершении правонарушений и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и ареста на 14 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в законПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, общество, мвд по республике крым, вооруженные силы россии