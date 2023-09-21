Рейтинг@Mail.ru
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230921/v-yalte-nakazali-lyubitelya-natsistskikh-lozungov-1131571294.html
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов - РИА Новости Крым, 21.09.2023
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов
В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T12:22
2023-09-21T12:22
эксклюзивы риа новости крым
крым
новости крыма
ялта
общество
мвд по республике крым
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.Видео с мужчиной, выкрикивающим нацистские лозунги с характерными жестами, появилось в одной из социальных сетей. Правоохранители оперативно вычислили нарушителя.Свои действия он объяснил "пустой глупой провокацией".В отношении мужчины были составлены административные протоколы. По результатам рассмотрения материалов суд признал его виновным в совершении правонарушений и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и ареста на 14 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в законПожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_e276b4f487b62f5af063d8030c8207df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, общество, мвд по республике крым, вооруженные силы россии
В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов

МВД: житель Ялты получил 14 суток ареста и штраф за нацистские лозунги

12:22 21.09.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Ялте полицейские привлекли к административной ответственности 56-летнего местного жителя за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Видео с мужчиной, выкрикивающим нацистские лозунги с характерными жестами, появилось в одной из социальных сетей. Правоохранители оперативно вычислили нарушителя.

"Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым и уголовного розыска УМВД России по Ялте установили и задержали подозреваемого в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Им оказался 56-летний мужчина", – проинформировали в ведомстве.

Свои действия он объяснил "пустой глупой провокацией".
В отношении мужчины были составлены административные протоколы. По результатам рассмотрения материалов суд признал его виновным в совершении правонарушений и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и ареста на 14 суток.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ
За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон
Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаЯлтаОбществоМВД по Республике КрымВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:33Разрушительные удары нанесены по объектам военной промышленности Украины
14:31Балицкий не исключил обострения в районе Работино
14:04Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
13:57Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо
13:34Алиев извинился перед Путиным за погибших в Карабахе миротворцев
13:22ВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
12:41Конфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона
12:22В Ялте наказали любителя нацистских лозунгов
11:54Энергообъекты выведены из строя в западной и центральной частях Украины
11:52Что значат два "условия мира" от Зеленского – политолог
11:16Хранил 7 кг конопли: житель Крыма пойдет в колонию за наркотики
10:57Работа "Днепра": ВСУ потеряли еще полсотни боевиков на Херсонщине
10:48Во Франции призвали остановить Зеленского
10:42Открыта продажа билетов на зимние поезда в Крым
10:31Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
10:18Был под наркотиками: севастополец ответит за смерть мотоциклиста
10:04В Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схема
09:43Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили по Херсонщине более 100 снарядов
09:29Хакеры атакуют крымские интернет-ресурсы
09:17Страшное ДТП на трассе М-4 "Дон" на Кубани – двое погибших
Лента новостейМолния