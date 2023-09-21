https://crimea.ria.ru/20230921/tovary-iz-zaporozhskoy-oblasti-vostrebovany-v-20-stranakh-mira--vlasti-1131550830.html
Товары из Запорожской области востребованы в 20 странах мира – власти
Товары из Запорожской области востребованы в 20 странах мира – власти - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Товары из Запорожской области востребованы в 20 странах мира – власти
Продукция предприятий Запорожской области поставляется в регионы России и еще порядка двух десятков стран. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T19:04
2023-09-21T19:04
2023-09-21T19:04
эксклюзивы риа новости крым
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андрей козенко
экономика
инвестиции
новости
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Продукция предприятий Запорожской области поставляется в регионы России и еще порядка двух десятков стран. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.Он отметил, что многие компании уже зарегистрированы в системе "Честный знак", что позволяет поставлять продукты питания и другие виды товаров в различные регионы страны.Развитие экспортаДля развития экспортного потенциала в области будет создан региональный экспортный центр. Главной его задачей станет помощь и сопровождение региональных предприятий и организация экспортных поставок, формирование спроса на готовую продукцию производства Запорожской области внутри страны и за рубежом, подбор потенциальных покупателей, сопровождение участия местных предприятий в международных выставках и бизнес-миссиях."Создаем и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса – центр "Мой бизнес", Фонд микрофинансирования и гарантийный фонд", – продолжил собеседник.Бизнес нуждается в заемных средствах, при этом у предприятий зачастую пока нет зарегистрированного имущества, которое можно использовать в качестве банковского залога. В этом случае Фонд выступит гарантом возврата средств, пояснил он.Выявление необрабатываемых земельПараллельно с созданием инструментов для поддержки бизнеса и экспорта власти региона ведут работу по установлению бесхозяйного имущества и брошенных земельных участков. Это необходимо для развития промышленности, сельхозсектора, строительства новых цехов, складов и других промышленных и социальных объектов. В Запорожской области земли, которые по каким-то причинам не используются или не обрабатываются, вовлекают в хозяйственный оборот уже как земли государственной формы собственности."У нас есть процедура, которая предусматривает признание права собственности за государством на имущество или земельные участки, которые либо не имеют собственника, либо не обрабатываются", – уточнил Козенко.При этом он отметил, что число брошенных участков растет по мере приближения к линии боевого соприкосновения. Не смотря на существующую ситуацию, власти ведут учет всех без исключения земель, в том числе еще находящихся во временной оккупации."Мы безусловно верим в успехи и победу российской армии и что Запорожская область будет восстановлена в ее административных границах", – резюмировал Козенко.О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 100 компаний хотят стать участниками СЭЗ в Запорожской областиК модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторовПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регион
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Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, избирком запорожской области, андрей козенко, экономика, инвестиции, новости
Товары из Запорожской области востребованы в 20 странах мира – власти
Продукция предприятий Запорожской области востребована в 20 странах мира
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.
Продукция предприятий Запорожской области поставляется в регионы России и еще порядка двух десятков стран. Об этом РИА Новости Крым
сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.
Он отметил, что многие компании уже зарегистрированы в системе "Честный знак", что позволяет поставлять продукты питания и другие виды товаров в различные регионы страны.
"Это соседние Республика Крым, Херсонская область, ДНР и ЛНР, столица нашей Родины Москва… География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и еще порядка 20 дружественных стран, которые готовы принимать нашу продукцию", – перечислил Козенко.
Развитие экспорта
Для развития экспортного потенциала в области будет создан региональный экспортный центр. Главной его задачей станет помощь и сопровождение региональных предприятий и организация экспортных поставок, формирование спроса на готовую продукцию производства Запорожской области внутри страны и за рубежом, подбор потенциальных покупателей, сопровождение участия местных предприятий в международных выставках и бизнес-миссиях.
"Создаем и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса – центр "Мой бизнес", Фонд микрофинансирования и гарантийный фонд", – продолжил собеседник.
Бизнес нуждается в заемных средствах, при этом у предприятий зачастую пока нет зарегистрированного имущества, которое можно использовать в качестве банковского залога. В этом случае Фонд выступит гарантом возврата средств, пояснил он.
Выявление необрабатываемых земель
Параллельно с созданием инструментов для поддержки бизнеса и экспорта власти региона ведут работу по установлению бесхозяйного имущества и брошенных земельных участков. Это необходимо для развития промышленности, сельхозсектора, строительства новых цехов, складов и других промышленных и социальных объектов. В Запорожской области земли, которые по каким-то причинам не используются или не обрабатываются, вовлекают в хозяйственный оборот уже как земли государственной формы собственности.
"У нас есть процедура, которая предусматривает признание права собственности за государством на имущество или земельные участки, которые либо не имеют собственника, либо не обрабатываются", – уточнил Козенко.
При этом он отметил, что число брошенных участков растет по мере приближения к линии боевого соприкосновения. Не смотря на существующую ситуацию, власти ведут учет всех без исключения земель, в том числе еще находящихся во временной оккупации.
"Мы безусловно верим в успехи и победу российской армии и что Запорожская область будет восстановлена в ее административных границах", – резюмировал Козенко.
О том, как развивается экономика Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым
с замглавы правительства Андреем Козенко.
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