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10 сел Красноперекопского района останутся без газа
10 сел Красноперекопского района останутся без газа - РИА Новости Крым, 21.09.2023
10 сел Красноперекопского района останутся без газа
Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T06:04
2023-09-21T06:04
2023-09-21T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Работы рассчитывают провести 21 сентября с 10:00 до 18:00.Уточняется, что в случае полного прекращения газоснабжения после окончания ремонтных работ газовщики будут поэтапно возобновлять подачу голубого топлива. Полное восстановление газоснабжения завершат в период с 22 по 24 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма будут отключать газКурортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без водыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, красноперекопский район, газ, крымгазсети
10 сел Красноперекопского района останутся без газа
Крымгазсети: 10 сел в Красноперекопском районе на день останутся без газа