https://crimea.ria.ru/20230921/10-sel-krasnoperekopskogo-rayona-ostanutsya-bez-gaza-1131557007.html

10 сел Красноперекопского района останутся без газа

10 сел Красноперекопского района останутся без газа - РИА Новости Крым, 21.09.2023

10 сел Красноперекопского района останутся без газа

Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T06:04

2023-09-21T06:04

2023-09-21T06:04

крым

новости крыма

красноперекопский район

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Работы рассчитывают провести 21 сентября с 10:00 до 18:00.Уточняется, что в случае полного прекращения газоснабжения после окончания ремонтных работ газовщики будут поэтапно возобновлять подачу голубого топлива. Полное восстановление газоснабжения завершат в период с 22 по 24 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма будут отключать газКурортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без водыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, красноперекопский район, газ, крымгазсети