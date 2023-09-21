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10 сел Красноперекопского района останутся без газа - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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10 сел Красноперекопского района останутся без газа
10 сел Красноперекопского района останутся без газа - РИА Новости Крым, 21.09.2023
10 сел Красноперекопского района останутся без газа
Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T06:04
2023-09-21T06:04
крым
новости крыма
красноперекопский район
газ
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".Работы рассчитывают провести 21 сентября с 10:00 до 18:00.Уточняется, что в случае полного прекращения газоснабжения после окончания ремонтных работ газовщики будут поэтапно возобновлять подачу голубого топлива. Полное восстановление газоснабжения завершат в период с 22 по 24 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма будут отключать газКурортные поселки на востоке Крыма на два дня останутся без водыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, красноперекопский район, газ, крымгазсети
10 сел Красноперекопского района останутся без газа

Крымгазсети: 10 сел в Красноперекопском районе на день останутся без газа

06:04 21.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов Красноперекопского района Крыма в четверг останутся без газа из-за проведения плановых работ на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
Работы рассчитывают провести 21 сентября с 10:00 до 18:00.

"На период проведения работ газоснабжение абонентов будет осуществляться путем отбора газа, находящегося под избыточным давлением в распределительных сетях высокого давления. Возможно полное прекращение газоснабжения абонентов в селах Ильинка, Воронцовка, Долинка, Братское, Полтавское, Орловское, Новониколаевка, Воинка, Магазинка и Источное", – говорится в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что в случае полного прекращения газоснабжения после окончания ремонтных работ газовщики будут поэтапно возобновлять подачу голубого топлива. Полное восстановление газоснабжения завершат в период с 22 по 24 сентября.
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КрымНовости КрымаКрасноперекопский районГазКрымгазсети
 
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