Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230918/glavnye-novosti-kryma-18-sentyabrya-1131502639.html
Главные новости Крыма: 18 сентября
Главные новости Крыма: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Главные новости Крыма: 18 сентября
Аксенов заявил о коррупционных схемах в "Крымэнерго". Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан. В бывшей квартире Зеленского в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T22:59
2023-09-18T22:59
новости крыма
главное за день
крым
владимир константинов
сергей аксенов
мустафа джемилев
гуп рк "крымэнерго"
коррупция
квартира зеленского в крыму
коронавирус в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35578891b14567fe43bb15824915fc41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Аксенов заявил о коррупционных схемах в "Крымэнерго". Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан. В бывшей квартире Зеленского в Ялте предложил организовать музей нацизма. В Керчи осудили организаторов игорного бизнеса. В Крыму идет активная вакцинация от гриппа, а вакцина против COVID есть не везде. Четыре дня на полуострове будет действовать штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коррупция в "Крымэнерго"Выявлены коррупционные схемы в ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей предприятия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Правоохранительные органы сейчас занимаются проверкой, в том числе проведения закупочных процедур, проектирования и организации техприсоединений.Несбыточная мечта ДжемилеваЗаветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева, по словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, является геноцид крымчан всех национальностей. Однако его планам не суждено сбыться. Спикер парламента заявил, что в Крыму сделают все возможное, чтобы ноги "джемилевых всех мастей" больше не было на полуострове.Музей нацизма в бывшей квартире Зеленского в ЯлтеОткрыть музей нацизма в бывшей крымской квартире президента Украины Владимира Зеленского предложил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов. По его словам, "для нормального человека жить в квартире Зеленского – это все равно что жить в квартире Гитлера". Открытие в ней музея нацизма может стать своеобразной прививкой от этой болезни, считает глава крымского парламента.В тюрьму за азартные игрыСемь жителей Керчи сядут за решетку за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования. Преступная группа занималась игорным бизнесом три года и успела заработать более 5 млн рублей. Игорный притон накрыли сотрудники ФСБ. Суд вынес приговор каждому его участнику.Когда в Крыму появится вакцина от COVIDСейчас на полуострове идет вакцинация от гриппа. Вакцины против коронавирусной инфекции в ряде медучреждений Крыма нет. Но ее поставка ожидается до конца сентября 2023 года. Об этом сообщили в Минздраве республики. Эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, заверили в ведомстве.Шторм затянется на четыре дняС 19 до 22 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по РК объясняет это высокой пожарной опасностью. Четыре дня в западных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4129bb169c1e114fbc265feb58c61aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, главное за день, крым, владимир константинов, сергей аксенов, мустафа джемилев, гуп рк "крымэнерго", коррупция, квартира зеленского в крыму, коронавирус в крыму, вакцинация, пожароопасный сезон в крыму
Главные новости Крыма: 18 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 18 сентября

22:59 18.09.2023
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту в Крыму
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Аксенов заявил о коррупционных схемах в "Крымэнерго". Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан. В бывшей квартире Зеленского в Ялте предложил организовать музей нацизма. В Керчи осудили организаторов игорного бизнеса. В Крыму идет активная вакцинация от гриппа, а вакцина против COVID есть не везде. Четыре дня на полуострове будет действовать штормовое предупреждение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Коррупция в "Крымэнерго"

Выявлены коррупционные схемы в ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей предприятия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Правоохранительные органы сейчас занимаются проверкой, в том числе проведения закупочных процедур, проектирования и организации техприсоединений.

Несбыточная мечта Джемилева

Заветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева, по словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, является геноцид крымчан всех национальностей. Однако его планам не суждено сбыться. Спикер парламента заявил, что в Крыму сделают все возможное, чтобы ноги "джемилевых всех мастей" больше не было на полуострове.

Музей нацизма в бывшей квартире Зеленского в Ялте

Открыть музей нацизма в бывшей крымской квартире президента Украины Владимира Зеленского предложил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов. По его словам, "для нормального человека жить в квартире Зеленского – это все равно что жить в квартире Гитлера". Открытие в ней музея нацизма может стать своеобразной прививкой от этой болезни, считает глава крымского парламента.

В тюрьму за азартные игры

Семь жителей Керчи сядут за решетку за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования. Преступная группа занималась игорным бизнесом три года и успела заработать более 5 млн рублей. Игорный притон накрыли сотрудники ФСБ. Суд вынес приговор каждому его участнику.

Когда в Крыму появится вакцина от COVID

Сейчас на полуострове идет вакцинация от гриппа. Вакцины против коронавирусной инфекции в ряде медучреждений Крыма нет. Но ее поставка ожидается до конца сентября 2023 года. Об этом сообщили в Минздраве республики. Эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, заверили в ведомстве.

Шторм затянется на четыре дня

С 19 до 22 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по РК объясняет это высокой пожарной опасностью. Четыре дня в западных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
 
Новости КрымаГлавное за деньКрымВладимир КонстантиновСергей АксеновМустафа ДжемилевГУП РК "Крымэнерго"КоррупцияКвартира Зеленского в КрымуКоронавирус в КрымуВакцинацияПожароопасный сезон в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и тепло: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
22:59Главные новости Крыма: 18 сентября
22:35Главные события и заявления дня: 18 сентября
22:11Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна
21:54Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя
21:35Во вторник землю накроет магнитная буря
21:09Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт
20:48В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
20:37В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
20:11Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
19:53Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в Москву
19:32Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме
19:14Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
18:47Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка
18:37Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина
18:29Без срока давности: на Кавказе будут судить еще троих боевиков Басаева
18:17Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
18:15У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами
17:52Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
Лента новостейМолния