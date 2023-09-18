https://crimea.ria.ru/20230918/glavnye-novosti-kryma-18-sentyabrya-1131502639.html

Главные новости Крыма: 18 сентября

Главные новости Крыма: 18 сентября - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Главные новости Крыма: 18 сентября

Аксенов заявил о коррупционных схемах в "Крымэнерго". Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан. В бывшей квартире Зеленского в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T22:59

2023-09-18T22:59

2023-09-18T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Аксенов заявил о коррупционных схемах в "Крымэнерго". Константинов ответил на фантазии Джемилева об изгнании миллиона крымчан. В бывшей квартире Зеленского в Ялте предложил организовать музей нацизма. В Керчи осудили организаторов игорного бизнеса. В Крыму идет активная вакцинация от гриппа, а вакцина против COVID есть не везде. Четыре дня на полуострове будет действовать штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коррупция в "Крымэнерго"Выявлены коррупционные схемы в ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей предприятия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Правоохранительные органы сейчас занимаются проверкой, в том числе проведения закупочных процедур, проектирования и организации техприсоединений.Несбыточная мечта ДжемилеваЗаветной мечтой экс-лидера запрещенного меджлиса крымско-татарского народа* Мустафы Джемилева, по словам председателя Госсовета РК Владимира Константинова, является геноцид крымчан всех национальностей. Однако его планам не суждено сбыться. Спикер парламента заявил, что в Крыму сделают все возможное, чтобы ноги "джемилевых всех мастей" больше не было на полуострове.Музей нацизма в бывшей квартире Зеленского в ЯлтеОткрыть музей нацизма в бывшей крымской квартире президента Украины Владимира Зеленского предложил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов. По его словам, "для нормального человека жить в квартире Зеленского – это все равно что жить в квартире Гитлера". Открытие в ней музея нацизма может стать своеобразной прививкой от этой болезни, считает глава крымского парламента.В тюрьму за азартные игрыСемь жителей Керчи сядут за решетку за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием соответствующего оборудования. Преступная группа занималась игорным бизнесом три года и успела заработать более 5 млн рублей. Игорный притон накрыли сотрудники ФСБ. Суд вынес приговор каждому его участнику.Когда в Крыму появится вакцина от COVIDСейчас на полуострове идет вакцинация от гриппа. Вакцины против коронавирусной инфекции в ряде медучреждений Крыма нет. Но ее поставка ожидается до конца сентября 2023 года. Об этом сообщили в Минздраве республики. Эпидемиологическая ситуация в регионе контролируемая, заверили в ведомстве.Шторм затянется на четыре дняС 19 до 22 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Главное управление МЧС России по РК объясняет это высокой пожарной опасностью. Четыре дня в западных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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