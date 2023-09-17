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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Крымский мост закрыт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T19:29
2023-09-17T19:36
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призвают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
https://crimea.ria.ru/20230718/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-dolgo-proveryayut-transport-na-chongare-1130150804.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

19:29 17.09.2023 (обновлено: 19:36 17.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призвают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
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