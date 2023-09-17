https://crimea.ria.ru/20230917/krymskiy-most-zakryt-1131482147.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T19:29

2023-09-17T19:29

2023-09-17T19:36

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призвают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.

https://crimea.ria.ru/20230718/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-dolgo-proveryayut-transport-na-chongare-1130150804.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань