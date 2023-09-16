Рейтинг@Mail.ru
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230916/podarok-k-yubileyu-v-kreposti-kerch-i-adzhimushkayskikh-kamenolomnyakh-skidki-1131458097.html
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
По случаю 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Город-герой", сделали подарок всем горожанам и гостям: скидки на посещение двух самых популярных музеев. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T11:27
2023-09-16T11:28
керчь
город-герой
городская среда
крым
туризм
туризм в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128825321_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_2509e43ab5ab0d2cf4aea625fb07ec8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. По случаю 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Город-герой", сделали подарок всем горожанам и гостям: скидки на посещение двух самых популярных музеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.Дни льготного посещения в Аджимушкайских каменоломнях пройдут в субботу и воскресенье: 16 и 17 сентября. Взрослый билет с экскурсионным обслуживанием будет стоить 250 рублей, детский – 50 рублей. В обычные дни стоимость посещения музея от 200 до 450 рублей.Посетить со скидкой экскурсии на территории Крепости Керчь можно будет в пятницу и субботу: 15 и 16 сентября. Полуторачасовое знакомство с историей крепости по маршрутами "Цитадель форта Тотлебен" или "Виленский люнет" обойдется в 250 рублей (взрослые) и 50 рублей (дети от 6 до 16 лет).Экскурсия по маршруту "Береговые сооружения" рассчитана на два часа. Ее льготные цены: 500 рублей взрослый билет и 200 рублей детский.Также 15 сентября с 10.00 до 16.00 для посетителей Крепости Керчь запланированы бесплатные мастер-классы по лепке из глины.Читайте также на РИА Новости Крым:День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортажДень Крепости в Керчи: как это былоЦарский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше
https://crimea.ria.ru/20230914/kerch-otmechaet-50-let-so-dnya-prisvoeniya-ey-zvaniya-gorod-geroy-1131382436.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128825321_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e30e42f85a1f951852da4b4e82d923dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, город-герой, городская среда, крым, туризм, туризм в крыму, новости крыма
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки

В Крепости Керчь и Аджмимушкайских каменоломнях объявили дни льготного посещения

11:27 16.09.2023 (обновлено: 11:28 16.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Крепость Керчь
Города России. Крепость Керчь - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. По случаю 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Город-герой", сделали подарок всем горожанам и гостям: скидки на посещение двух самых популярных музеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
"Мы впервые проводим акцию "Дни льготного посещения" в Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен. Такая практика уже была в Крепости Керчь, где на этот раз, помимо скидок на входные билеты, мы впервые проведем экскурсии на микроавтобусе по маршруту "Береговые сооружения"", - пояснили в пресс-службе.
Дни льготного посещения в Аджимушкайских каменоломнях пройдут в субботу и воскресенье: 16 и 17 сентября. Взрослый билет с экскурсионным обслуживанием будет стоить 250 рублей, детский – 50 рублей. В обычные дни стоимость посещения музея от 200 до 450 рублей.
Посетить со скидкой экскурсии на территории Крепости Керчь можно будет в пятницу и субботу: 15 и 16 сентября. Полуторачасовое знакомство с историей крепости по маршрутами "Цитадель форта Тотлебен" или "Виленский люнет" обойдется в 250 рублей (взрослые) и 50 рублей (дети от 6 до 16 лет).
Экскурсия по маршруту "Береговые сооружения" рассчитана на два часа. Ее льготные цены: 500 рублей взрослый билет и 200 рублей детский.
Также 15 сентября с 10.00 до 16.00 для посетителей Крепости Керчь запланированы бесплатные мастер-классы по лепке из глины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортаж
День Крепости в Керчи: как это было
Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше
Водружение флага на гору Митридат в Керчи. Реконструкция. - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 06:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
Керчь – Город-герой и город героев
 
КерчьГород-геройГородская средаКрымТуризмТуризм в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
13:1030 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры
13:08На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
12:42300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава
12:03В Севастополе закрывают рейд
11:50Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
11:43Умер звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин
11:27Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
11:12Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог
10:57Украинские боевики выпустили 82 снаряда по Херсонской области
10:31Советы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова
10:01Страшное ДТП на Кубани: при лобовом столкновении погибли два человека
09:33На Кубани зафиксировали еще три вспышки африканской чумы свиней
08:54В Крыму в субботу будут слышны взрывы - власти назвали причину
08:46ДТП на "зебре": в Севастополе двое подростков на мотоцикле сбили пешехода
08:31В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
08:20Обстановка на Крымском мосту утром в субботу
07:45В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику
07:02Как идет строительство экотехнопарка в Сакском районе Крыма
00:01Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
Лента новостейМолния