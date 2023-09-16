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Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
По случаю 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Город-герой", сделали подарок всем горожанам и гостям: скидки на посещение двух самых популярных музеев. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T11:27
2023-09-16T11:27
2023-09-16T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. По случаю 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Город-герой", сделали подарок всем горожанам и гостям: скидки на посещение двух самых популярных музеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.Дни льготного посещения в Аджимушкайских каменоломнях пройдут в субботу и воскресенье: 16 и 17 сентября. Взрослый билет с экскурсионным обслуживанием будет стоить 250 рублей, детский – 50 рублей. В обычные дни стоимость посещения музея от 200 до 450 рублей.Посетить со скидкой экскурсии на территории Крепости Керчь можно будет в пятницу и субботу: 15 и 16 сентября. Полуторачасовое знакомство с историей крепости по маршрутами "Цитадель форта Тотлебен" или "Виленский люнет" обойдется в 250 рублей (взрослые) и 50 рублей (дети от 6 до 16 лет).Экскурсия по маршруту "Береговые сооружения" рассчитана на два часа. Ее льготные цены: 500 рублей взрослый билет и 200 рублей детский.Также 15 сентября с 10.00 до 16.00 для посетителей Крепости Керчь запланированы бесплатные мастер-классы по лепке из глины.Читайте также на РИА Новости Крым:День города в Керчи под знаком юбилея: как это было - фоторепортажДень Крепости в Керчи: как это былоЦарский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше
https://crimea.ria.ru/20230914/kerch-otmechaet-50-let-so-dnya-prisvoeniya-ey-zvaniya-gorod-geroy-1131382436.html
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Подарок к юбилею: в крепости Керчь и Аджимушкайских каменоломнях скидки
В Крепости Керчь и Аджмимушкайских каменоломнях объявили дни льготного посещения
11:27 16.09.2023 (обновлено: 11:28 16.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. По случаю 50-летия со дня присвоения Керчи звания "Город-герой", сделали подарок всем горожанам и гостям: скидки на посещение двух самых популярных музеев. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
"Мы впервые проводим акцию "Дни льготного посещения" в Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен. Такая практика уже была в Крепости Керчь, где на этот раз, помимо скидок на входные билеты, мы впервые проведем экскурсии на микроавтобусе по маршруту "Береговые сооружения"", - пояснили в пресс-службе.
Дни льготного посещения в Аджимушкайских каменоломнях пройдут в субботу и воскресенье: 16 и 17 сентября. Взрослый билет с экскурсионным обслуживанием будет стоить 250 рублей, детский – 50 рублей. В обычные дни стоимость посещения музея от 200 до 450 рублей.
Посетить со скидкой экскурсии на территории Крепости Керчь можно будет в пятницу и субботу: 15 и 16 сентября. Полуторачасовое знакомство с историей крепости по маршрутами "Цитадель форта Тотлебен" или "Виленский люнет" обойдется в 250 рублей (взрослые) и 50 рублей (дети от 6 до 16 лет).
Экскурсия по маршруту "Береговые сооружения" рассчитана на два часа. Ее льготные цены: 500 рублей взрослый билет и 200 рублей детский.
Также 15 сентября с 10.00 до 16.00 для посетителей Крепости Керчь запланированы бесплатные мастер-классы по лепке из глины.
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