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Главные новости и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Главные новости и заявления дня: 16 сентября
Главные новости и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Главные новости и заявления дня: 16 сентября
Российские военные нанесли 11 групповых ударов по местам производства безэкипажных катеров ВСУ. Потери Киева за прошедшую неделю приблизились к 5 тысячам... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T22:04
2023-09-16T22:04
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новости сво
космос
владимир титов
польша
севастополь
инбюм
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли 11 групповых ударов по местам производства безэкипажных катеров ВСУ. Потери Киева за прошедшую неделю приблизились к 5 тысячам человек, российскими военными успешно отбито 78 атак противника. Польша по рекомендации Европейской комиссии закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября. В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в многоквартирные дома, поврежденные в результате ракетной атаки ВСУ. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов, на очереди – квартира Зеленского.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ за неделюЗа прошедшую неделю украинская сторона потеряла более 4700 человек, российские военные успешно отразили 78 вражеских атак, сообщили в Минобороны России. В частности, на Южно-Донецком направлении противник лишился свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, на Артемовском и Донецком – по 1700.Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.Удары по базам с морскими дронамиВооруженные силы России за неделю нанесли 11 высокоточных ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением.По данным Минобороны, в результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, сорваны поставки вооружений западного производства. Кроме того, прицельным ударом уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.Польша закрывается для машин из РоссииВ ночь на воскресенье Польша закрывает въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Ограничения для грузового транспорта были введены ранее. По словам министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, Варшава "прислушалась" к рекомендациям Европейской комиссии относительно запрета въезда на территорию ЕС российским машинам.Табу распространяется на весь транспорт с российской "пропиской" – как коммерческий, так и частный. Ранее по такому же пути пошли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.Что происходит в Новой Каховке через сутки после удара ВСУСпециалисты восстановили подачу света, газа и воды в многоэтажные дома Новой Каховки, по которым накануне утром ВСУ нанесли ракетный удар, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, вернуть подачу ресурса на данный момент удалось везде, за исключением двух подъездов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также коммунальщики вместе с волонтерами и социальными работниками убирают территорию и помогают в восстановлении жилья.Первые 815 млн от национализированных объектовВ Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ближайшее время запланирована продажа еще около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. Реализация этих объектов принесет крымскому бюджету еще около 800 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20230916/udar-vks-po-aerodromu-dolgintsevo-unichtozheny-dva-mig-29-i-tri-su-25-1131460604.html
https://crimea.ria.ru/20230916/chto-umeyut-kosmonavty-vladimir-titov-o-nekosmicheskikh-zadachakh-na-orbite-1131401357.html
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https://crimea.ria.ru/20230916/srok-nazvan-kogda-v-evpatorii-otkroyut-obnovlennuyu-naberezhnuyu-tereshkovoy-1131460059.html
космос
польша
севастополь
евпатория
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главное за день, новости крыма, потери всу , новости сво, космос, владимир титов, польша, севастополь, инбюм, владимир константинов, национализация в крыму, евпатория
Главные новости и заявления дня: 16 сентября

Главные события и заявления субботы, 16 сентября

22:04 16.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли 11 групповых ударов по местам производства безэкипажных катеров ВСУ. Потери Киева за прошедшую неделю приблизились к 5 тысячам человек, российскими военными успешно отбито 78 атак противника. Польша по рекомендации Европейской комиссии закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября. В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в многоквартирные дома, поврежденные в результате ракетной атаки ВСУ. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов, на очереди – квартира Зеленского.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Потери ВСУ за неделю

За прошедшую неделю украинская сторона потеряла более 4700 человек, российские военные успешно отразили 78 вражеских атак, сообщили в Минобороны России. В частности, на Южно-Донецком направлении противник лишился свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, на Артемовском и Донецком – по 1700.
Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
14:49
Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25

Удары по базам с морскими дронами

Вооруженные силы России за неделю нанесли 11 высокоточных ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением.
По данным Минобороны, в результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, сорваны поставки вооружений западного производства. Кроме того, прицельным ударом уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.
В День Космонавтики на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
21:18Радио "Спутник в Крыму"
Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите

Польша закрывается для машин из России

В ночь на воскресенье Польша закрывает въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Ограничения для грузового транспорта были введены ранее. По словам министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, Варшава "прислушалась" к рекомендациям Европейской комиссии относительно запрета въезда на территорию ЕС российским машинам.
Табу распространяется на весь транспорт с российской "пропиской" – как коммерческий, так и частный. Ранее по такому же пути пошли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
Лаборатория-питомник по выращиванию устриц - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
19:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц

Что происходит в Новой Каховке через сутки после удара ВСУ

Специалисты восстановили подачу света, газа и воды в многоэтажные дома Новой Каховки, по которым накануне утром ВСУ нанесли ракетный удар, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, вернуть подачу ресурса на данный момент удалось везде, за исключением двух подъездов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также коммунальщики вместе с волонтерами и социальными работниками убирают территорию и помогают в восстановлении жилья.
Обстрелы ВСУ
19:06
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области

Первые 815 млн от национализированных объектов

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В ближайшее время запланирована продажа еще около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. Реализация этих объектов принесет крымскому бюджету еще около 800 млн рублей.
Юрий Гоцанюк осматривает набережную имени Терешковой в Евпатории
14:01
Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
 
Главное за деньНовости КрымаПотери ВСУНовости СВОкосмосВладимир ТитовПольшаСевастопольИнБЮМВладимир КонстантиновНационализация в КрымуЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
22:04Главные новости и заявления дня: 16 сентября
21:53Chanel уходит – что придет на смену
21:35Береговые батареи с орудиями 3D: в Севастополе откроют уникальный маршрут
21:18Что умеют космонавты: Владимир Титов о некосмических задачах на орбите
20:57"Чемодан на задворках психики" – как избавиться от кошмаров
20:28Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится
20:06Крымский мост: оперативные данные на вечер субботы
19:48В Севастополе вырастили первых в России отечественных устриц
19:18В Крыму в гостиничный объект незаконно пытались заселить группу детей
19:06Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области
18:45Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин
18:16В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома
17:48Мобилизация в РФ и чудесное спасение самолета: топ новостей недели
17:17Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
16:43Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
16:16Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю
15:53Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
15:382,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
15:16В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
14:49Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
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