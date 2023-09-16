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Главные новости и заявления дня: 16 сентября

Главные новости и заявления дня: 16 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Главные новости и заявления дня: 16 сентября

Российские военные нанесли 11 групповых ударов по местам производства безэкипажных катеров ВСУ. Потери Киева за прошедшую неделю приблизились к 5 тысячам... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T22:04

2023-09-16T22:04

2023-09-16T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли 11 групповых ударов по местам производства безэкипажных катеров ВСУ. Потери Киева за прошедшую неделю приблизились к 5 тысячам человек, российскими военными успешно отбито 78 атак противника. Польша по рекомендации Европейской комиссии закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября. В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в многоквартирные дома, поврежденные в результате ракетной атаки ВСУ. В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов, на очереди – квартира Зеленского.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ за неделюЗа прошедшую неделю украинская сторона потеряла более 4700 человек, российские военные успешно отразили 78 вражеских атак, сообщили в Минобороны России. В частности, на Южно-Донецком направлении противник лишился свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, на Артемовском и Донецком – по 1700.Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.Удары по базам с морскими дронамиВооруженные силы России за неделю нанесли 11 высокоточных ударов по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также складам с боеприпасами и западным вооружением.По данным Минобороны, в результате ударов нарушено материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, сорваны поставки вооружений западного производства. Кроме того, прицельным ударом уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.Польша закрывается для машин из РоссииВ ночь на воскресенье Польша закрывает въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Ограничения для грузового транспорта были введены ранее. По словам министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, Варшава "прислушалась" к рекомендациям Европейской комиссии относительно запрета въезда на территорию ЕС российским машинам.Табу распространяется на весь транспорт с российской "пропиской" – как коммерческий, так и частный. Ранее по такому же пути пошли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.Что происходит в Новой Каховке через сутки после удара ВСУСпециалисты восстановили подачу света, газа и воды в многоэтажные дома Новой Каховки, по которым накануне утром ВСУ нанесли ракетный удар, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По его словам, вернуть подачу ресурса на данный момент удалось везде, за исключением двух подъездов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также коммунальщики вместе с волонтерами и социальными работниками убирают территорию и помогают в восстановлении жилья.Первые 815 млн от национализированных объектовВ Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.В ближайшее время запланирована продажа еще около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. Реализация этих объектов принесет крымскому бюджету еще около 800 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20230916/udar-vks-po-aerodromu-dolgintsevo-unichtozheny-dva-mig-29-i-tri-su-25-1131460604.html

https://crimea.ria.ru/20230916/chto-umeyut-kosmonavty-vladimir-titov-o-nekosmicheskikh-zadachakh-na-orbite-1131401357.html

https://crimea.ria.ru/20230916/v-sevastopole-vyrastili-pervykh-v-rossii-otechestvennykh-ustrits-1131454743.html

https://crimea.ria.ru/20230916/muzhchina-pogib-pri-obstrele-vsu-kurskoy-oblasti-1131468058.html

https://crimea.ria.ru/20230916/srok-nazvan-kogda-v-evpatorii-otkroyut-obnovlennuyu-naberezhnuyu-tereshkovoy-1131460059.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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