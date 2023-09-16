Рейтинг@Mail.ru
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230916/polsha-zakryvaet-vezd-dlya-rossiyskikh-avtomobiley-s-17-sentyabrya-1131462347.html
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T16:43
2023-09-16T16:43
новости
польша
в мире
автомобиль
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121299384_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_542cd27510aee1cee10716d3145c940e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского сообщает РИА Новости.Он также напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас табу распространится и на остальной транспорт.На этой неделе аналогичное решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Исходя из этого, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕСАвстрия выступила против ужесточения антироссийских санкцийНе только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121299384_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_35f9bce06132b13a22bf89de15ed8bce.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, польша, в мире, автомобиль, европейский союз
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября

Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября

16:43 16.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль возле шлагбаума
Автомобиль возле шлагбаума - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского сообщает РИА Новости.
"В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминьский.
Он также напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас табу распространится и на остальной транспорт.

"Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет, — подчеркнул он. Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным, независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу".

На этой неделе аналогичное решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Исходя из этого, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС
Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций
Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине
 
НовостиПольшаВ миреАвтомобильЕвропейский Союз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Мужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области
18:45Мировой рекорд установили Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин
18:16В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные дома
17:48Мобилизация в РФ и чудесное спасение самолета: топ новостей недели
17:17Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
16:43Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
16:16Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю
15:53Потери ВСУ исчисляются тысячами, десятки атак отбиты - Минобороны
15:382,5 часа простоя: в Севастополе открыли рейд
15:16В Черном море уничтожено за неделю 12 морских дронов и 3 катера ВСУ
14:49Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
14:31Армия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУ
14:10Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА
14:01Срок назван: когда в Евпатории откроют обновленную набережную Терешковой
13:1030 лет Русской общине Крыма: новый этап борьбы за сохранение культуры
13:08На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
12:42300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава
12:03В Севастополе закрывают рейд
11:50Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
11:43Умер звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин
Лента новостейМолния