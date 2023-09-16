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Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T16:43
2023-09-16T16:43
2023-09-16T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского сообщает РИА Новости.Он также напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас табу распространится и на остальной транспорт.На этой неделе аналогичное решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Исходя из этого, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕСАвстрия выступила против ужесточения антироссийских санкцийНе только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, польша, в мире, автомобиль, европейский союз
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского сообщает РИА Новости.
"В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминьский.
Он также напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас табу распространится и на остальной транспорт.
"Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет, — подчеркнул он. — Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным, независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу".
На этой неделе аналогичное решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Исходя из этого, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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