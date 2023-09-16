https://crimea.ria.ru/20230916/polsha-zakryvaet-vezd-dlya-rossiyskikh-avtomobiley-s-17-sentyabrya-1131462347.html

Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября

Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Польша закрывает въезд для российских автомобилей с 17 сентября

Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T16:43

2023-09-16T16:43

2023-09-16T16:43

новости

польша

в мире

автомобиль

европейский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121299384_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_542cd27510aee1cee10716d3145c940e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Польша с 17 сентября запретит въезд на свою территорию легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского сообщает РИА Новости.Он также напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас табу распространится и на остальной транспорт.На этой неделе аналогичное решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.8 сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Исходя из этого, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕСАвстрия выступила против ужесточения антироссийских санкцийНе только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, в мире, автомобиль, европейский союз