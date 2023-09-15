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Очередей нет: проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередей нет: проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
Очередей нет: проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Очередей нет: проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T23:08
2023-09-15T23:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Очередей нет: проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

23:08 15.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 23:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.

В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.
17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".
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