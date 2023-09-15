https://crimea.ria.ru/20230915/na-kakhovskom-napravlenii-unichtozheno-mesto-vremennoy-dislokatsii-vsu-1131432332.html

На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ

На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2023

На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области 22 украинских боевика, еще 17 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T11:25

2023-09-15T11:25

2023-09-15T12:38

группировка войск "днепр"

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили в Херсонской области 22 украинских боевика, еще 17 получили различные ранения. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Уточнено, что в островной зоне военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом. На этом направлении противник потерял семь человек, трое из которых – безвозвратно.Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Противник потерял восемь человек убитыми, еще девять ранены. Также на этом направлении за сутки выведены из строя три единицы автомобильной техники.Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области 27 боевиков ВСУ, ранены 20 военных.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев эвакуирует жителей 31 села в Херсонской областиУспехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиРабота "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", потери всу , новости