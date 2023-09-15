https://crimea.ria.ru/20230915/krymskuyu-naberezhnuyu-ukrasili-unikalnym-mostom-1131438630.html
Крымскую набережную украсили уникальным мостом
Крымскую набережную украсили уникальным мостом - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымскую набережную украсили уникальным мостом
В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T21:53
2023-09-15T21:53
2023-09-15T21:53
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сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной конструкции длиной в 54 метра. Ее пришлось транспортировать по узкому Водоотводному каналу и затем разворачивать на 90 градусов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Операция заняла всего двое суток и не причинила никакого дискомфорта горожанам, сообщает московский градоначальник. Поскольку монтаж конструкции проводился удаленно, на месте строительства удалось избежать перекрытия улиц и ограждения стройплощадки.Балчуг (в переводе с татарского "грязь, болото") – историческое место в Москве, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала в 1783 – 1786 годах для защиты районов Москвы от наводнений. Крымская набережная был названа так по названию Крымского моста, поскольку ведет именно к нему.Ранее журналисты РИА Новости Крым сообщали, что в столичный каршеринг будут закупать автомобили отечественного производства – "Москвичи". В 2023 году планируется выпустить порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Лубянке пока не будет ни Невского, ни Дзержинского - СобянинЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуАвтомобиль "Москвич" будут снова выпускать в России
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москва, строительство, общество, новости, сергей собянин
Крымскую набережную украсили уникальным мостом
В Москве Крымскую набережную и остров Балчуг соединили монолитной конструкцией длиной 54 м
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной конструкции длиной в 54 метра. Ее пришлось транспортировать по узкому Водоотводному каналу и затем разворачивать на 90 градусов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Строители провели уникальную операцию по монтажу пролетного строения длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры".
Операция заняла всего двое суток и не причинила никакого дискомфорта горожанам, сообщает московский градоначальник. Поскольку монтаж конструкции проводился удаленно, на месте строительства удалось избежать перекрытия улиц и ограждения стройплощадки.
"Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС", – уточнил Сергей Собянин.
Балчуг (в переводе с татарского "грязь, болото") – историческое место в Москве, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала в 1783 – 1786 годах для защиты районов Москвы от наводнений. Крымская набережная был названа так по названию Крымского моста, поскольку ведет именно к нему.
Ранее журналисты РИА Новости Крым сообщали, что в столичный каршеринг будут закупать автомобили отечественного производства
– "Москвичи". В 2023 году планируется выпустить порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве и Московской области.
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