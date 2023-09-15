Рейтинг@Mail.ru
Крымскую набережную украсили уникальным мостом - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230915/krymskuyu-naberezhnuyu-ukrasili-unikalnym-mostom-1131438630.html
Крымскую набережную украсили уникальным мостом
Крымскую набережную украсили уникальным мостом - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Крымскую набережную украсили уникальным мостом
В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T21:53
2023-09-15T21:53
москва
строительство
общество
новости
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/51/1117755174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41cb455128dda22d35dbaa25c7e14abd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной конструкции длиной в 54 метра. Ее пришлось транспортировать по узкому Водоотводному каналу и затем разворачивать на 90 градусов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Операция заняла всего двое суток и не причинила никакого дискомфорта горожанам, сообщает московский градоначальник. Поскольку монтаж конструкции проводился удаленно, на месте строительства удалось избежать перекрытия улиц и ограждения стройплощадки.Балчуг (в переводе с татарского "грязь, болото") – историческое место в Москве, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала в 1783 – 1786 годах для защиты районов Москвы от наводнений. Крымская набережная был названа так по названию Крымского моста, поскольку ведет именно к нему.Ранее журналисты РИА Новости Крым сообщали, что в столичный каршеринг будут закупать автомобили отечественного производства – "Москвичи". В 2023 году планируется выпустить порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Лубянке пока не будет ни Невского, ни Дзержинского - СобянинЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуАвтомобиль "Москвич" будут снова выпускать в России
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/51/1117755174_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29dae3786f82d760f5b62aaaf35f87f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, строительство, общество, новости, сергей собянин
Крымскую набережную украсили уникальным мостом

В Москве Крымскую набережную и остров Балчуг соединили монолитной конструкцией длиной 54 м

21:53 15.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКрымский мост и район Хамовники в Москве
Крымский мост и район Хамовники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной конструкции длиной в 54 метра. Ее пришлось транспортировать по узкому Водоотводному каналу и затем разворачивать на 90 градусов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Строители провели уникальную операцию по монтажу пролетного строения длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была с ювелирной точностью развернута поперек Водоотводного канала. Далее ее бережно установили на заранее подготовленные опоры".

Операция заняла всего двое суток и не причинила никакого дискомфорта горожанам, сообщает московский градоначальник. Поскольку монтаж конструкции проводился удаленно, на месте строительства удалось избежать перекрытия улиц и ограждения стройплощадки.

"Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС", – уточнил Сергей Собянин.

Балчуг (в переводе с татарского "грязь, болото") – историческое место в Москве, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала в 1783 – 1786 годах для защиты районов Москвы от наводнений. Крымская набережная был названа так по названию Крымского моста, поскольку ведет именно к нему.
Ранее журналисты РИА Новости Крым сообщали, что в столичный каршеринг будут закупать автомобили отечественного производства – "Москвичи". В 2023 году планируется выпустить порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве и Московской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Лубянке пока не будет ни Невского, ни Дзержинского - Собянин
Эксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и Москву
Автомобиль "Москвич" будут снова выпускать в России
 
МоскваСтроительствоОбществоНовостиСергей Собянин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22Главные новости Крыма: 15 сентября
22:08Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт
21:53Крымскую набережную украсили уникальным мостом
21:27Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию
21:10Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
20:53Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
20:34Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
20:10"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
20:05Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
19:58Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"
19:43Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС
19:24В Севастополе осудят 70-летнего педофила за растление 10-летней девочки
19:10Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
18:47В Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину
18:32Как ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снаряды
18:16Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО
17:49Ракетный удар по Новой Каховке: все о раненых и разрушениях к этому часу
17:35На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС
17:17Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное
16:43Российская армия отражает атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки
Лента новостейМолния