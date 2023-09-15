https://crimea.ria.ru/20230915/krymskuyu-naberezhnuyu-ukrasili-unikalnym-mostom-1131438630.html

Крымскую набережную украсили уникальным мостом

Крымскую набережную украсили уникальным мостом - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Крымскую набережную украсили уникальным мостом

В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T21:53

2023-09-15T21:53

2023-09-15T21:53

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сергей собянин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Москве строители пешеходного моста между Крымской набережной и островом Балчуг провели сложнейшую операцию по доставке и установке на опоры монолитной конструкции длиной в 54 метра. Ее пришлось транспортировать по узкому Водоотводному каналу и затем разворачивать на 90 градусов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Операция заняла всего двое суток и не причинила никакого дискомфорта горожанам, сообщает московский градоначальник. Поскольку монтаж конструкции проводился удаленно, на месте строительства удалось избежать перекрытия улиц и ограждения стройплощадки.Балчуг (в переводе с татарского "грязь, болото") – историческое место в Москве, искусственный остров, образованный при прокладке Водоотводного канала в 1783 – 1786 годах для защиты районов Москвы от наводнений. Крымская набережная был названа так по названию Крымского моста, поскольку ведет именно к нему.Ранее журналисты РИА Новости Крым сообщали, что в столичный каршеринг будут закупать автомобили отечественного производства – "Москвичи". В 2023 году планируется выпустить порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве и Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:На Лубянке пока не будет ни Невского, ни Дзержинского - СобянинЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуАвтомобиль "Москвич" будут снова выпускать в России

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, строительство, общество, новости, сергей собянин