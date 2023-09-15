https://crimea.ria.ru/20230915/khersonskaya-oblast-pod-ognem-vsu-vypustili-76-snaryadov-1131427058.html

Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов

Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов

Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T09:28

2023-09-15T09:28

2023-09-15T09:28

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130964589_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_578a585bbc9c39988ed93efb7598c67a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Подстепному и Голой Пристани по восемь снарядов, по Сагам и Казачьим Лагерям – по семь, по Алешкам и Корсунке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Как сообщалось, власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Это коснется жителей 31 населенного пункта, в том числе сел Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и других.Читайте также на РИА Новости Крым:77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую областьКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб

https://crimea.ria.ru/20230915/pochemu-kiev-usilil-ataki-na-krym-1131420787.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии