https://crimea.ria.ru/20230915/khersonskaya-oblast-pod-ognem-vsu-vypustili-76-snaryadov-1131427058.html
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов
Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T09:28
2023-09-15T09:28
2023-09-15T09:28
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130964589_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_578a585bbc9c39988ed93efb7598c67a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Подстепному и Голой Пристани по восемь снарядов, по Сагам и Казачьим Лагерям – по семь, по Алешкам и Корсунке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Как сообщалось, власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Это коснется жителей 31 населенного пункта, в том числе сел Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и других.Читайте также на РИА Новости Крым:77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую областьКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
https://crimea.ria.ru/20230915/pochemu-kiev-usilil-ataki-na-krym-1131420787.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130964589_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_54d38e4ca049f8cbd415c30f161a745e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов
По мирным районам Херсонской области боевики выпустили 76 артснарядов