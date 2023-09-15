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Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов
Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T09:28
2023-09-15T09:28
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Подстепному и Голой Пристани по восемь снарядов, по Сагам и Казачьим Лагерям – по семь, по Алешкам и Корсунке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью.Как сообщалось, власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Это коснется жителей 31 населенного пункта, в том числе сел Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и других.Читайте также на РИА Новости Крым:77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую областьКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Херсонская область под огнем: ВСУ выпустили 76 снарядов

По мирным районам Херсонской области боевики выпустили 76 артснарядов

09:28 15.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили почти 80 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Подстепному и Голой Пристани по восемь снарядов, по Сагам и Казачьим Лагерям – по семь, по Алешкам и Корсунке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Казачьих Лагерей, Крынок, Корсунки, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - проинформировали в экстренных службах.
Как сообщалось, власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов. Это коснется жителей 31 населенного пункта, в том числе сел Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и других.
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