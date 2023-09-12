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Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Около 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T15:28
2023-09-12T15:30
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
крым
краснодарский край
тамань
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Около 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде не было.Ограничения на проезд по Крымскому мостуТранспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн.Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяОбстановка на Крымском мосту: данные на утро вторникаКерченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника
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крымский мост, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань, минтранс крыма
Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до 128 автомобилей

15:28 12.09.2023 (обновлено: 15:30 12.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Около 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 128 транспортных средств", говорится в сообщении.

Часом ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде не было.
Ограничения на проезд по Крымскому мосту
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн.

"Легковые автомобили категории "B" с количеством сидячих мест (кроме места водителя) не более восьми и общей массой до 3,5 т, включая груз и пассажиров, осуществляют проезд через Крымский мост с прохождением стационарного инспекционно−досмотрового комплекса", – уточнили в минтрансе Крыма.

Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
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