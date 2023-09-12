Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до 128 автомобилей
15:28 12.09.2023 (обновлено: 15:30 12.09.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Около 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 128 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Часом ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде не было.
Ограничения на проезд по Крымскому мосту
Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн.
"Легковые автомобили категории "B" с количеством сидячих мест (кроме места водителя) не более восьми и общей массой до 3,5 т, включая груз и пассажиров, осуществляют проезд через Крымский мост с прохождением стационарного инспекционно−досмотрового комплекса", – уточнили в минтрансе Крыма.
Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
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