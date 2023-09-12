https://crimea.ria.ru/20230912/ochered-na-krymskom-mostu-skolko-zhdat-proezda-1131351509.html

Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда

Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда

Около 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T15:28

2023-09-12T15:28

2023-09-12T15:30

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

керчь

крым

краснодарский край

тамань

минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Около 130 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде не было.Ограничения на проезд по Крымскому мостуТранспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн.Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяОбстановка на Крымском мосту: данные на утро вторникаКерченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника

крымский мост

керчь

крым

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, крым, краснодарский край, тамань, минтранс крыма