https://crimea.ria.ru/20230912/kak-dunayskie-volny-rumynov-s-ukraintsami-possorili-1131345689.html

Как дунайские волны румынов с украинцами поссорили

Как дунайские волны румынов с украинцами поссорили - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Как дунайские волны румынов с украинцами поссорили

Румынские власти недовольны тем, что Украина пытается создать свой канал для выхода из русла Дуная в Черное море, минуя территорию Румынии. Министр транспорта... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T22:09

2023-09-12T22:09

2023-09-12T22:09

украина

румыния

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Румынские власти недовольны тем, что Украина пытается создать свой канал для выхода из русла Дуная в Черное море, минуя территорию Румынии. Министр транспорта страны Сорин Гриндяну предупредил, что его страна будет считать продолжение дноуглубительных работ в "украинском" рукаве Дуная "переходом красных линий", сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье"."Бухарест направил в Еврокомиссию письмо с требованием не допустить включения канала Быстрое на территории Украины в официальную транспортную сеть Евросоюза TEN-T. То есть просит не дать разрешение европейским судам ходить по этой артерии", - говорится в материале.Накануне тот же министр транспорта Сорин Гриндяну на пресс-конференции в городе Галац с участием представителей Украины, Молдавии, ЕС и США заявил, что Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории. Мероприятие транслировалось на сайте румынского министерства."Мы хотим удвоить объем транзита с 2 млн тонн до, по крайней мере, 4 млн тонн", - сказал он.Дунай перед выходом в Черное море делится на Килийский рукав (Украина) и Сулинский рукав (Румыния), по которому идет большая часть грузов.Суда класса "река – море" загружаются в украинском порту Измаил, поднимаются вверх по течению, уходят на территорию Румынии и по Сулинскому каналу попадают в Черное море, поясняет "Sputnik Ближнее зарубежье".Однако в этом случае Украина теряет львиную долю прибыли, поскольку вынуждена платить за проход своих судов по территории соседнего государства. Поэтому неудивительно, что Румыния так ратует за увеличение украинского экспорта именно по своему каналу. Кроме того, из-за интенсивного движения в этой части Дуная судам приходится по две недели ожидать в очереди на проход, что приводит к дополнительным затратам.Поэтому Украина стремится найти альтернативные пути и для этого в нарушение международного законодательства продолжает углубление Дунайского канала Быстрое в Килийском рукаве.История вопросаВ начале года министерство инфраструктуры Украины заявило, что судоходная глубина канала Быстрое увеличилась с 3,9 до 6,5 метров. По мнению украинских властей, это позволит увеличить пропускную способность реки Дунай и экспортных портов.В ответ на эти заявления румынский МИД вызвал посла Украины в Бухаресте. Ему был вручен запрос на проверку румынскими экспертами работ, проводимых в канале Быстрое, поскольку они могут повлиять на экологию дельты Дуная, заявил премьер Румынии Николае Чукэ.Посольство Украины в Бухаресте, в свою очередь, парировало, что все работы "проводятся исключительно в пределах государственной границы Украины" и "направлены исключительно на содержание водного пути".После закрытия Россией зернового коридора Украина пытается найти альтернативные пути для экспорта своего зерна, поскольку он является основополагающим для украинской экономики. О транзите украинского зерна по реке Дунай ранее договорились Украина и Хорватия. Об использовании хорватских речных и морских портов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.До хорватских портов на Дунае украинским судам следует еще доплыть, заявил РИА Новости Крым доцент географического факультета КФУ, политолог Сергей Киселев. Он напомнил, что русло крупнейшей европейской реки Дунай после Украины проходит по границе между Румынией и Молдавией, Румынией и Болгарией, затем пересекает территорию Сербии и лишь потом проходит через Хорватию.Доцент кафедры государственного и муниципального управления КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий оценил это решение как технологически сложное. Стоимость украинского зерна, вывезенного по этому маршруту, возрастет в несколько раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов"Никакого украинского зерна": премьер Польши предъявил ультиматум ЕКК чему пришли Россия и Турция по итогам длительных переговоров – разбор

https://crimea.ria.ru/20230906/mid-rf-rossiya-i-turtsiya-dogovorilis-o-postavke-milliona-tonn-zerna-1131217525.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, румыния, экономика, черное море, зерно, дунай, политика, новости, в мире