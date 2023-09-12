https://crimea.ria.ru/20230912/bespilotnik-vsu-sbit-nad-belgorodskoy-oblastyu-1131351044.html

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России. БПЛА сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T15:22

2023-09-12T15:22

2023-09-12T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России. БПЛА сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Так, в ночь на вторник дроны дважды ударили по городу Рыльск в Курской области. Повреждены стекла и фасады в нескольких строениях, а также крыша административного здания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями РоссииЕще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - АксеновВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно

https://crimea.ria.ru/20230912/posledstviya-massirovannogo-udara-vsu-po-novoy-kakhovke-podrobnosti-1131346248.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости