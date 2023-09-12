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Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью
Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России. БПЛА сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T15:22
2023-09-12T15:46
министерство обороны рф
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России. БПЛА сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Так, в ночь на вторник дроны дважды ударили по городу Рыльск в Курской области. Повреждены стекла и фасады в нескольких строениях, а также крыша административного здания.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями РоссииЕще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - АксеновВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно
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министерство обороны рф, белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

15:22 12.09.2023 (обновлено: 15:46 12.09.2023)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории России. БПЛА сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"12 сентября около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа объектов на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Так, в ночь на вторник дроны дважды ударили по городу Рыльск в Курской области. Повреждены стекла и фасады в нескольких строениях, а также крыша административного здания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает пытаться наносить удары беспилотниками по территории России, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции до полной ликвидации этой угрозы.
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