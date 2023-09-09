https://crimea.ria.ru/20230909/vyrubayut-vinogradniki-i-unichtozhayut-vina-sanktsii-protiv-rossii-byut-po-es-1131278326.html

Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС

Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС

Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T12:04

2023-09-09T12:04

2023-09-09T12:05

европейский союз

в мире

франция

виноделие

санкции против россии

европа

санкции

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский виноделов оказалась невостребованной. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин.Однако, по его словам, у ЕС имелись все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с российской стороной, но Запад предпочел "незаконные санкции в отношении России", которые "бумерангом ударили по экономике Франции" и других стран ЕС. И это их выбор, за который они сами себя наказали, считает политик.Володин напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран.В то же время, в России сложилась противоположная ситуация: санкции, введенные Западом, положительно отразились на развитии отечественного виноградарства и виноделия.Также он отметил, что благодаря санкциям в России смогли выстроить работу по-новому, введенные ограничения "стали возможностью для развития", рынок обеспечен отечественным продуктом высокого качества.По словам председателя Госдумы, сейчас необходимо "продолжать развивать отрасли российской экономики", "создавать рабочие места", стремиться изготавливать продукцию высокого качества, чтобы она была востребованной и заниматься продвижением на мировые рынки.Ранее американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал мнение, что санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из КрымаВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России

франция

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, в мире, франция, виноделие, санкции против россии, европа, санкции, вячеслав володин