Рейтинг@Mail.ru
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230909/vyrubayut-vinogradniki-i-unichtozhayut-vina-sanktsii-protiv-rossii-byut-po-es-1131278326.html
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T12:04
2023-09-09T12:05
европейский союз
в мире
франция
виноделие
санкции против россии
европа
санкции
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124269158_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ae24e9fe547738beccb59b074dfb6c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский виноделов оказалась невостребованной. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин.Однако, по его словам, у ЕС имелись все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с российской стороной, но Запад предпочел "незаконные санкции в отношении России", которые "бумерангом ударили по экономике Франции" и других стран ЕС. И это их выбор, за который они сами себя наказали, считает политик.Володин напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран.В то же время, в России сложилась противоположная ситуация: санкции, введенные Западом, положительно отразились на развитии отечественного виноградарства и виноделия.Также он отметил, что благодаря санкциям в России смогли выстроить работу по-новому, введенные ограничения "стали возможностью для развития", рынок обеспечен отечественным продуктом высокого качества.По словам председателя Госдумы, сейчас необходимо "продолжать развивать отрасли российской экономики", "создавать рабочие места", стремиться изготавливать продукцию высокого качества, чтобы она была востребованной и заниматься продвижением на мировые рынки.Ранее американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал мнение, что санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из КрымаВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России
франция
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124269158_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_46fa13f019684fb73af4a63d5ac75773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз, в мире, франция, виноделие, санкции против россии, европа, санкции, вячеслав володин
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС

Володин: во Франции и ЕС выделили 200 млн евро на уничтожение вин и вырубку виноградников

12:04 09.09.2023 (обновлено: 12:05 09.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВиноградник
Виноградник - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский виноделов оказалась невостребованной. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин.
"Во Франции и Евросоюзе вынуждены выделить из бюджета 200 млн евро на уничтожение французских вин и вырубку виноградников. Их продукция оказалась невостребованной", – написал он в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, у ЕС имелись все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с российской стороной, но Запад предпочел "незаконные санкции в отношении России", которые "бумерангом ударили по экономике Франции" и других стран ЕС. И это их выбор, за который они сами себя наказали, считает политик.
Володин напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран.
В то же время, в России сложилась противоположная ситуация: санкции, введенные Западом, положительно отразились на развитии отечественного виноградарства и виноделия.

"Сбор винограда и производство вина показывают рост на 18% и 8% соответственно. Доля российской продукции в магазинах, ресторанах и кафе сегодня составляет более половины ассортимента — 58,3%. Это в 2,5 раза больше, чем до вступления в силу закона о развитии виноградарства и виноделия, который был принят Государственной Думой в 2020 году", – сообщил Володин.

Также он отметил, что благодаря санкциям в России смогли выстроить работу по-новому, введенные ограничения "стали возможностью для развития", рынок обеспечен отечественным продуктом высокого качества.
По словам председателя Госдумы, сейчас необходимо "продолжать развивать отрасли российской экономики", "создавать рабочие места", стремиться изготавливать продукцию высокого качества, чтобы она была востребованной и заниматься продвижением на мировые рынки.
Ранее американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал мнение, что санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма
В Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда
"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России
 
Европейский СоюзВ миреФранцияВиноделиеСанкции против РоссииЕвропаСанкцииВячеслав Володин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Херсонской области уничтожены позиции подразделения ВСУ
14:16Отличники и спортсмены: как попасть на военную кафедру в Медакадемию КФУ
13:55Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива
13:29Боевики ВСУ продолжают обстрелы Херсонщины
13:01Власти Севастополя предупредили о тренировках флота
12:39За сутки группа "Днепр" вывела из строя 23 боевика ВСУ
12:04Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
11:43Разрушительное землетрясение в Марокко: число жертв растет
11:14Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской области
10:49Назвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в Эстонию
10:18Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа в субботу
09:43Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
09:11О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога
08:44Юные футболисты из Севастополя выиграли всероссийские соревнования
08:05"Федеральному ядерному центру нет равных": Путин поблагодарил ученых
07:15Крымский мост: оперативная обстановка на утро субботы
07:04Мощное землетрясение в Марокко – сотни жертв
00:01Первое дыхание осени: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 сентября
22:53Главные события и заявления дня: 8 сентября
Лента новостейМолния