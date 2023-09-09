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Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T12:04
2023-09-09T12:04
2023-09-09T12:05
европейский союз
в мире
франция
виноделие
санкции против россии
европа
санкции
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский виноделов оказалась невостребованной. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин.Однако, по его словам, у ЕС имелись все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с российской стороной, но Запад предпочел "незаконные санкции в отношении России", которые "бумерангом ударили по экономике Франции" и других стран ЕС. И это их выбор, за который они сами себя наказали, считает политик.Володин напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран.В то же время, в России сложилась противоположная ситуация: санкции, введенные Западом, положительно отразились на развитии отечественного виноградарства и виноделия.Также он отметил, что благодаря санкциям в России смогли выстроить работу по-новому, введенные ограничения "стали возможностью для развития", рынок обеспечен отечественным продуктом высокого качества.По словам председателя Госдумы, сейчас необходимо "продолжать развивать отрасли российской экономики", "создавать рабочие места", стремиться изготавливать продукцию высокого качества, чтобы она была востребованной и заниматься продвижением на мировые рынки.Ранее американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал мнение, что санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из КрымаВ Крыму планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда"Цифровые виноградники": что это такое и зачем они России
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европейский союз, в мире, франция, виноделие, санкции против россии, европа, санкции, вячеслав володин
Вырубают виноградники и уничтожают вина: санкции против России бьют по ЕС
Володин: во Франции и ЕС выделили 200 млн евро на уничтожение вин и вырубку виноградников
12:04 09.09.2023 (обновлено: 12:05 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вырубка виноградников в Европе и уничтожение французских вин – это следствие незаконных санкций в отношении России, из-за которых продукция европейский виноделов оказалась невостребованной. Такое мнение высказал председатель ГД Вячеслав Володин.
"Во Франции и Евросоюзе вынуждены выделить из бюджета 200 млн евро на уничтожение французских вин и вырубку виноградников. Их продукция оказалась невостребованной", – написал он в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, у ЕС имелись все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с российской стороной, но Запад предпочел "незаконные санкции в отношении России", которые "бумерангом ударили по экономике Франции" и других стран ЕС. И это их выбор, за который они сами себя наказали, считает политик.
Володин напомнил, что с 1 августа в России действуют повышенные заградительные таможенные пошлины против ввоза вин из недружественных стран.
В то же время, в России сложилась противоположная ситуация: санкции, введенные Западом, положительно отразились на развитии отечественного виноградарства и виноделия.
"Сбор винограда и производство вина показывают рост на 18% и 8% соответственно. Доля российской продукции в магазинах, ресторанах и кафе сегодня составляет более половины ассортимента — 58,3%. Это в 2,5 раза больше, чем до вступления в силу закона о развитии виноградарства и виноделия, который был принят Государственной Думой в 2020 году", – сообщил Володин.
Также он отметил, что благодаря санкциям в России смогли выстроить работу по-новому, введенные ограничения "стали возможностью для развития", рынок обеспечен отечественным продуктом высокого качества.
По словам председателя Госдумы, сейчас необходимо "продолжать развивать отрасли российской экономики", "создавать рабочие места", стремиться изготавливать продукцию высокого качества, чтобы она была востребованной и заниматься продвижением на мировые рынки.
Ранее американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал мнение, что санкции против России и Крыма
делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию.
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