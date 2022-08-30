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Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США
Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США
Санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию. Такое мнение в ходе... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T17:45
2022-08-30T17:59
санкции против россии
крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган."Люди здесь сильные, амбициозные и невероятно умные. Санкции, которые направлены против России и Крыма в частности делают их невероятно сильными. Запад делает огромную стратегическую ошибку — они думают, что санкции могут как-то подавить Россию, но они наоборот делают ее мощнее. Я думаю люди со временем станут намного счастливее. Во время этого пресс-тура я видел восхитительные инновационные вещи (на предприятиях — ред.), я под впечатлением. Русские люди должны гордиться, потому что они сделают Россию лучшей страной мира", — считает Дуган.В свою очередь политолог из Черногории, постоянный автор интернет-изданий "Модерн дипломаси", "Сэйкер", "Индиан дефенс ревью" Cлавиша Милачич обозначил, что санкции Запада не только не сдержали Крым, но и открыли ему новые возможности для развития."Когда я в первый раз приехал в Крым, я не знал, что меня тут ждет. Но то, что я здесь увидел за четыре дня, показало мне, что санкции никак не влияют на Крым…В первый день мы посетили крымские виноградники, пробовали вино, я должен сказать что крымское вино великолепно… После этого мы поехали на электростанцию, нам рассказали, как Россия самостоятельно производит турбины, и они больше ничего не должны импортировать у Siemens. Они сказали, что готовы делиться этим опытом и в России, и в дальнейшем с другими странами", — поделился политолог.Он также отметил, что был удивлен тому, что на полуострове не только хорошо развито сельское хозяйство, но и производятся батареи для электромобилей.Доктор философии, член Союза журналистов ежедневных афинских газет ESIEA Димитрос Ляцос подчеркнул, что Крым сейчас учит всю Россию, как нужно реагировать на санкции."Крым спустя восемь лет показывает большой опыт и учит остальную Россию. Вот эта стена, которая была сделана восемь лет назад, она разрушится уже очень скоро…Машиностроение, электричество, агропромышленный комплекс — не уступают никаким итальянским, французским и подобным. В Крыму также огромный туристический потенциал", — заключил Ляцос.
https://crimea.ria.ru/20220829/estoniya-trebuet-ot-es-uzhestochit-sanktsii-protiv-rossii-1124330074.html
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санкции против россии, крым, политика
Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США

Американский блогер: Крым показал всему миру реальную "эффективность" санкций

17:45 30.08.2022 (обновлено: 17:59 30.08.2022)
 
© РИА Новости КрымСанкции не работают
Санкции не работают - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Санкции против России и Крыма делают людей гораздо сильнее, что показывает реальную "эффективность" попытки Запада подавить Россию. Такое мнение в ходе пресс-конференции в пресс-центре "РИА Новости Крым" высказал американский блогер, бывший военнослужащий армии США Джон Марк Дуган.
"Люди здесь сильные, амбициозные и невероятно умные. Санкции, которые направлены против России и Крыма в частности делают их невероятно сильными. Запад делает огромную стратегическую ошибку — они думают, что санкции могут как-то подавить Россию, но они наоборот делают ее мощнее. Я думаю люди со временем станут намного счастливее. Во время этого пресс-тура я видел восхитительные инновационные вещи (на предприятиях — ред.), я под впечатлением. Русские люди должны гордиться, потому что они сделают Россию лучшей страной мира", — считает Дуган.
В свою очередь политолог из Черногории, постоянный автор интернет-изданий "Модерн дипломаси", "Сэйкер", "Индиан дефенс ревью" Cлавиша Милачич обозначил, что санкции Запада не только не сдержали Крым, но и открыли ему новые возможности для развития.
"Когда я в первый раз приехал в Крым, я не знал, что меня тут ждет. Но то, что я здесь увидел за четыре дня, показало мне, что санкции никак не влияют на Крым…В первый день мы посетили крымские виноградники, пробовали вино, я должен сказать что крымское вино великолепно… После этого мы поехали на электростанцию, нам рассказали, как Россия самостоятельно производит турбины, и они больше ничего не должны импортировать у Siemens. Они сказали, что готовы делиться этим опытом и в России, и в дальнейшем с другими странами", — поделился политолог.
Он также отметил, что был удивлен тому, что на полуострове не только хорошо развито сельское хозяйство, но и производятся батареи для электромобилей.

"Если взять это все вместе — можно сказать, что санкции не только не сдержали Крым, а наоборот открыли ему новые возможности для развития. Меня впечатлили технологические инновации, которые я здесь увидел: турбины, батареи. Это может быть экспортировано в том числе в Европу", — подытожил гость полуострова.

Доктор философии, член Союза журналистов ежедневных афинских газет ESIEA Димитрос Ляцос подчеркнул, что Крым сейчас учит всю Россию, как нужно реагировать на санкции.
"Крым спустя восемь лет показывает большой опыт и учит остальную Россию. Вот эта стена, которая была сделана восемь лет назад, она разрушится уже очень скоро…Машиностроение, электричество, агропромышленный комплекс — не уступают никаким итальянским, французским и подобным. В Крыму также огромный туристический потенциал", — заключил Ляцос.
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