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Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза
Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза
В Севастополе правоохранители изъяли 62 тысячи немаркированных пачек табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей. Табак без акциза покупали и хранили с РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T19:01
2023-09-08T19:01
2023-09-08T19:01
новости крыма
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прокуратура города севастополя
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли 62 тысячи немаркированных пачек табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей. Табак без акциза покупали и хранили с целью сбыта двое местных жителей, они оштрафованы на полмиллиона и 650 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Уточняется, что суд, согласившись с позицией гособвинителя, вынес приговор в отношении двух местных жителей, одному из которых 33 года, а второму 36 лет.Так, в период с июня 2019 года по март 2022 года дельцы незаконно приобретали у неофициальных поставщиков немаркированную табачную продукцию, чтобы перепродавать в Севастополе.Позже о деятельности злоумышленников стало известно правоохранителям.По решению Гагаринского районного суда, севастопольцам назначен штраф в размере 500 тыс. рублей и 650 тыс. рублей.Изъятую табачную продукцию уничтожат.Ранее сообщалось, что житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали крупную партию контрафактных сигаретШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорГодами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, прокуратура города севастополя, приговор, суд, штрафы
Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза
В Севастополе правоохранители изъяли немаркированные табачные изделия на 7 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли 62 тысячи немаркированных пачек табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей. Табак без акциза покупали и хранили с целью сбыта двое местных жителей, они оштрафованы на полмиллиона и 650 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Уточняется, что суд, согласившись с позицией гособвинителя, вынес приговор в отношении двух местных жителей, одному из которых 33 года, а второму 36 лет.
"Они признаны виновными по п.п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере)", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Так, в период с июня 2019 года по март 2022 года дельцы незаконно приобретали у неофициальных поставщиков немаркированную табачную продукцию, чтобы перепродавать в Севастополе.
Позже о деятельности злоумышленников стало известно правоохранителям.
"По месту хранения в гаражном кооперативе и в двух торговых точках на пл. 50-летия СССР и на пр. Ген. Острякова изъято свыше 62 тыс. немаркированных пачек табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.
По решению Гагаринского районного суда, севастопольцам назначен штраф в размере 500 тыс. рублей и 650 тыс. рублей.
Изъятую табачную продукцию уничтожат.
Ранее сообщалось
, что житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей.
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