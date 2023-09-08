https://crimea.ria.ru/20230908/milliony-v-garazhakh-v-sevastopole-nashli-krupnuyu-partiyu-tabaka-bez-aktsiza-1131264969.html

Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза

Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Миллионы в гаражах: в Севастополе нашли крупную партию табака без акциза

В Севастополе правоохранители изъяли 62 тысячи немаркированных пачек табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей. Табак без акциза покупали и хранили с РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T19:01

2023-09-08T19:01

2023-09-08T19:01

новости крыма

севастополь

прокуратура города севастополя

приговор

суд

штрафы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители изъяли 62 тысячи немаркированных пачек табачных изделий общей стоимостью более 7 млн рублей. Табак без акциза покупали и хранили с целью сбыта двое местных жителей, они оштрафованы на полмиллиона и 650 тысяч рублей соответственно, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Уточняется, что суд, согласившись с позицией гособвинителя, вынес приговор в отношении двух местных жителей, одному из которых 33 года, а второму 36 лет.Так, в период с июня 2019 года по март 2022 года дельцы незаконно приобретали у неофициальных поставщиков немаркированную табачную продукцию, чтобы перепродавать в Севастополе.Позже о деятельности злоумышленников стало известно правоохранителям.По решению Гагаринского районного суда, севастопольцам назначен штраф в размере 500 тыс. рублей и 650 тыс. рублей.Изъятую табачную продукцию уничтожат.Ранее сообщалось, что житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали крупную партию контрафактных сигаретШесть лет за сверток с наркотиком: крымчанке вынесли приговорГодами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, прокуратура города севастополя, приговор, суд, штрафы