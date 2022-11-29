https://crimea.ria.ru/20221129/tabak-na-12-mln-rubley-v-sevastopole-budut-sudit-zhitelya-bashkirii-1125588854.html
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T09:28
2022-11-29T09:28
2022-11-29T09:28
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, мужчина в период с января 2019 года по октябрь 2021 года приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе для дальнейшего сбыта оптовым покупателям.Правоохранители изъяли из арендованных им гаражей и автомобиля немаркированную табачную продукцию общей стоимостью более 12 млн рублей. Кроме того, по месту жительства мужчины полицейские нашли свыше 900 тысяч рублей, компьютерную технику, электронные носители памяти и другие важные для следствия предметы. В рамках предварительного следствия проведены 87 биологических и четыре технико-криминалистических экспертизы.На время следственных действий фигурант находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
Житель Башкирии пойдет под суд за нелегальную продажу табака в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, мужчина в период с января 2019 года по октябрь 2021 года приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе для дальнейшего сбыта оптовым покупателям.
"Для получения и отправки грузов транспортными компаниями он использовал поддельное водительское удостоверение с чужими анкетными данными и своим фото, обеспечивая таким образом конспирацию. Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УМВД России по Севастополю", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли из арендованных им гаражей и автомобиля немаркированную табачную продукцию общей стоимостью более 12 млн рублей. Кроме того, по месту жительства мужчины полицейские нашли свыше 900 тысяч рублей, компьютерную технику, электронные носители памяти и другие важные для следствия предметы. В рамках предварительного следствия проведены 87 биологических и четыре технико-криминалистических экспертизы.
На время следственных действий фигурант находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.