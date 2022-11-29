https://crimea.ria.ru/20221129/tabak-na-12-mln-rubley-v-sevastopole-budut-sudit-zhitelya-bashkirii-1125588854.html

Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии

Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии

Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T09:28

2022-11-29T09:28

2022-11-29T09:28

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, мужчина в период с января 2019 года по октябрь 2021 года приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе для дальнейшего сбыта оптовым покупателям.Правоохранители изъяли из арендованных им гаражей и автомобиля немаркированную табачную продукцию общей стоимостью более 12 млн рублей. Кроме того, по месту жительства мужчины полицейские нашли свыше 900 тысяч рублей, компьютерную технику, электронные носители памяти и другие важные для следствия предметы. В рамках предварительного следствия проведены 87 биологических и четыре технико-криминалистических экспертизы.На время следственных действий фигурант находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

https://crimea.ria.ru/20180313/1114004596.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия