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Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T09:28
2022-11-29T09:28
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, мужчина в период с января 2019 года по октябрь 2021 года приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе для дальнейшего сбыта оптовым покупателям.Правоохранители изъяли из арендованных им гаражей и автомобиля немаркированную табачную продукцию общей стоимостью более 12 млн рублей. Кроме того, по месту жительства мужчины полицейские нашли свыше 900 тысяч рублей, компьютерную технику, электронные носители памяти и другие важные для следствия предметы. В рамках предварительного следствия проведены 87 биологических и четыре технико-криминалистических экспертизы.На время следственных действий фигурант находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии

Житель Башкирии пойдет под суд за нелегальную продажу табака в Севастополе

09:28 29.11.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Житель Башкортостана пойдет под суд за нелегальный оборот табачной продукции в Севастополе на 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, мужчина в период с января 2019 года по октябрь 2021 года приобретал немаркированные табачные изделия и хранил их в Севастополе для дальнейшего сбыта оптовым покупателям.
"Для получения и отправки грузов транспортными компаниями он использовал поддельное водительское удостоверение с чужими анкетными данными и своим фото, обеспечивая таким образом конспирацию. Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УМВД России по Севастополю", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли из арендованных им гаражей и автомобиля немаркированную табачную продукцию общей стоимостью более 12 млн рублей. Кроме того, по месту жительства мужчины полицейские нашли свыше 900 тысяч рублей, компьютерную технику, электронные носители памяти и другие важные для следствия предметы. В рамках предварительного следствия проведены 87 биологических и четыре технико-криминалистических экспертизы.
На время следственных действий фигурант находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.
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