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Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T10:01
2023-09-08T10:01
2023-09-08T10:32
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 127 954 пассажира, 28 407 автомобилей и 4 135 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 17 рейсов."Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 326 674 пассажира и 188 875 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 632 рейса", - уточнили в ведомстве.Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро пятницыБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, новости, инфографика
Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Росморречфлот: Керченская переправа 8 сентября работает штатно
10:01 08.09.2023 (обновлено: 10:32 08.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 8 сентября ветер северный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +23…25 градусов, температура воды в море +23…24", - сказано в сообщении.
После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 127 954 пассажира, 28 407 автомобилей и 4 135 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 17 рейсов.
"Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 326 674 пассажира и 188 875 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 632 рейса", - уточнили в ведомстве.
Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
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