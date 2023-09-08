https://crimea.ria.ru/20230908/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-utrom-v-pyatnitsu-1131250504.html

Как работает Керченская переправа утром в пятницу

Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Как работает Керченская переправа утром в пятницу

Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T10:01

2023-09-08T10:01

2023-09-08T10:32

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 127 954 пассажира, 28 407 автомобилей и 4 135 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 17 рейсов."Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 326 674 пассажира и 188 875 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 632 рейса", - уточнили в ведомстве.Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро пятницыБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, новости, инфографика