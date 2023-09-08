Рейтинг@Mail.ru
Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230908/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-utrom-v-pyatnitsu-1131250504.html
Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Как работает Керченская переправа утром в пятницу - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Как работает Керченская переправа утром в пятницу
Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T10:01
2023-09-08T10:32
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 127 954 пассажира, 28 407 автомобилей и 4 135 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 17 рейсов."Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 326 674 пассажира и 188 875 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 632 рейса", - уточнили в ведомстве.Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: обстановка на утро пятницыБилеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 сутокКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_5a7552ee10989e5ebe2ac76f5e8a281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, новости, инфографика
Как работает Керченская переправа утром в пятницу

Росморречфлот: Керченская переправа 8 сентября работает штатно

10:01 08.09.2023 (обновлено: 10:32 08.09.2023)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа утром в пятницу работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Ситуация на паромной переправе 8 сентября
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 8 сентября ветер северный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +23…25 градусов, температура воды в море +23…24", - сказано в сообщении.
После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 127 954 пассажира, 28 407 автомобилей и 4 135 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 17 рейсов.
"Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 326 674 пассажира и 188 875 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 632 рейса", - уточнили в ведомстве.
Сейчас Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: обстановка на утро пятницы
Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток
Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
 
Керченская паромная переправаКрымский мостСитуация на Керченской переправеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Как работает Керченская переправа утром в пятницу
09:53На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ
09:49Путин: подвиг советских воинов вдохновил ополченцев Донбасса
09:19Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов
08:52Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
08:3580% избирателей в Крыму будут голосовать с помощью электронных урн
08:15Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
08:01Крымский мост: обстановка на утро пятницы
07:48Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира
07:03В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину
06:48156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках
06:02Три дня на выбор: кого и куда избирают в российских регионах
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
22:33Главные события и заявления дня: 7 сентября
22:17Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
22:07Главные новости Крыма: 7 сентября
21:45В Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево
21:28ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области
21:04Крымский мост: оперативная информация на вечер четверга
Лента новостейМолния