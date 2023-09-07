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На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц

На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц - РИА Новости Крым, 07.09.2023

На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц

В четверг в связи аварийно-ремонтными работами на востоке Крыма будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T10:49

2023-09-07T10:49

2023-09-07T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В четверг в связи аварийно-ремонтными работами на востоке Крыма будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".В Керчи 7 сентября водоснабжение будет ограничено ориентировочно до 14.00 на пер. Балтийский.До 20.00 воды не будет по следующим адресам: ул. Большевитская 1, 3, 5, 42, ул. Дальняя 1-Б, 1-В. ул. Островского, 99, 110, 112, 115, ул. Короленко, ул. Широкая.Также водоснабжение ограничат в частным секторе Стеклотарного района по ул. Фурманова, ул. Горького 3, 3-Е, ул. Щорса 3, 5, 7 и в 1-ом Портовом пер., 8.Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Феодосии ориентировочно до 17.00 будет снижено давление в водопроводе в пгт Кировское.До этого же времени водоснабжение ограничат по следующим адресам: ул. Свободы, ул. Советская, 1-15, ул. Октябрьская, пер. Димитрова, ул. Халтурина, ул. Разина, пер. Пролетарский, ул. Осавиахима, ул. Неглинная, ул. Назарова, ул. Верхняя, ул. Нахимова, 4-116, пер. Нахимова, ул. Восточная, ул. Шмидта, пер. Шмидта, Краснобаева, 13-15, пер. Циолковского, пер. Потемкина, пер. Бульварный, тупик Кирпичный, Тимерязева, 17-52, Борисова, Поперечная, пер. Форштадский, Очаковская, пер. Очаковский, ул. Гоголя, Чехова, 32-100, ул. Сейсмическая, ул. Митридатская, ул. Айвазовского, пер. Айвазовского, пер. Фонтанный, пл. Фонтанная, пер. Узский, пер. Фурманова, Адмиральский бульвар, 19-56, ул. Щорса, ул. Желябова, 17-19, ул. Старокарантинная, ул. Новокарантинная, ул. Партизанская, ул. Воровского, ул. Рабочая, ул. Горная, ул. Чехова, 16.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августаСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищахПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

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