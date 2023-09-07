Рейтинг@Mail.ru
На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230907/na-vostoke-kryma-v-chetverg-ogranichat-podachu-vody-spisok-ulits--1131226224.html
На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц
На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц - РИА Новости Крым, 07.09.2023
На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц
В четверг в связи аварийно-ремонтными работами на востоке Крыма будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T10:49
2023-09-07T10:49
вода в крыму
вода крыма
керчь
феодосия
жкх крыма и севастополя
жкх
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В четверг в связи аварийно-ремонтными работами на востоке Крыма будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".В Керчи 7 сентября водоснабжение будет ограничено ориентировочно до 14.00 на пер. Балтийский.До 20.00 воды не будет по следующим адресам: ул. Большевитская 1, 3, 5, 42, ул. Дальняя 1-Б, 1-В. ул. Островского, 99, 110, 112, 115, ул. Короленко, ул. Широкая.Также водоснабжение ограничат в частным секторе Стеклотарного района по ул. Фурманова, ул. Горького 3, 3-Е, ул. Щорса 3, 5, 7 и в 1-ом Портовом пер., 8.Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Феодосии ориентировочно до 17.00 будет снижено давление в водопроводе в пгт Кировское.До этого же времени водоснабжение ограничат по следующим адресам: ул. Свободы, ул. Советская, 1-15, ул. Октябрьская, пер. Димитрова, ул. Халтурина, ул. Разина, пер. Пролетарский, ул. Осавиахима, ул. Неглинная, ул. Назарова, ул. Верхняя, ул. Нахимова, 4-116, пер. Нахимова, ул. Восточная, ул. Шмидта, пер. Шмидта, Краснобаева, 13-15, пер. Циолковского, пер. Потемкина, пер. Бульварный, тупик Кирпичный, Тимерязева, 17-52, Борисова, Поперечная, пер. Форштадский, Очаковская, пер. Очаковский, ул. Гоголя, Чехова, 32-100, ул. Сейсмическая, ул. Митридатская, ул. Айвазовского, пер. Айвазовского, пер. Фонтанный, пл. Фонтанная, пер. Узский, пер. Фурманова, Адмиральский бульвар, 19-56, ул. Щорса, ул. Желябова, 17-19, ул. Старокарантинная, ул. Новокарантинная, ул. Партизанская, ул. Воровского, ул. Рабочая, ул. Горная, ул. Чехова, 16.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августаСеверо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищахПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
керчь
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_00aac5e43d4df006c279e0f04b98d3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, вода крыма, керчь, феодосия, жкх крыма и севастополя, жкх, новости крыма, крым
На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц

В Феодосии и Керчи в четверг ограничат подачу воды: адреса

10:49 07.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В четверг в связи аварийно-ремонтными работами на востоке Крыма будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".
В Керчи 7 сентября водоснабжение будет ограничено ориентировочно до 14.00 на пер. Балтийский.
До 20.00 воды не будет по следующим адресам: ул. Большевитская 1, 3, 5, 42, ул. Дальняя 1-Б, 1-В. ул. Островского, 99, 110, 112, 115, ул. Короленко, ул. Широкая.
Также водоснабжение ограничат в частным секторе Стеклотарного района по ул. Фурманова, ул. Горького 3, 3-Е, ул. Щорса 3, 5, 7 и в 1-ом Портовом пер., 8.
Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.
В Феодосии ориентировочно до 17.00 будет снижено давление в водопроводе в пгт Кировское.
До этого же времени водоснабжение ограничат по следующим адресам: ул. Свободы, ул. Советская, 1-15, ул. Октябрьская, пер. Димитрова, ул. Халтурина, ул. Разина, пер. Пролетарский, ул. Осавиахима, ул. Неглинная, ул. Назарова, ул. Верхняя, ул. Нахимова, 4-116, пер. Нахимова, ул. Восточная, ул. Шмидта, пер. Шмидта, Краснобаева, 13-15, пер. Циолковского, пер. Потемкина, пер. Бульварный, тупик Кирпичный, Тимерязева, 17-52, Борисова, Поперечная, пер. Форштадский, Очаковская, пер. Очаковский, ул. Гоголя, Чехова, 32-100, ул. Сейсмическая, ул. Митридатская, ул. Айвазовского, пер. Айвазовского, пер. Фонтанный, пл. Фонтанная, пер. Узский, пер. Фурманова, Адмиральский бульвар, 19-56, ул. Щорса, ул. Желябова, 17-19, ул. Старокарантинная, ул. Новокарантинная, ул. Партизанская, ул. Воровского, ул. Рабочая, ул. Горная, ул. Чехова, 16.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августа
Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
 
Вода в КрымуВода КрымаКерчьФеодосияЖКХ Крыма и СевастополяЖКХНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:09Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать
12:50В Сочи после купания в Черном море умерла 7-летняя девочка
12:32Водитель-санитар Нацгвардии Украины осужден за убийство жителей Мариуполя
12:06Более 1,2 млн россиян изъявили желание голосовать онлайн - ЦИК
11:52Годами не платила алименты: крымчанке вынесли приговор
11:13Уничтожены западная гаубица и 30 боевиков: работа "Днепра" на Херсонщине
10:54В двух бухтах Севастополя будут стрелять
10:49На востоке Крыма в четверг ограничат подачу воды: список улиц
10:18Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре
10:04Удары ВСУ по Херсонщине: артиллерия накрыла 10 городов и сел Левобережья
09:46Как работает Керченская переправа: данные на утро четверга
09:30Умер дипломат и экс-руководитель Совинформбюро Энвер Мамедов
09:21Дело об угрозах из-за кепки с Z в Крыму – злоумышленнику грозит 2 года
09:01На выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосование
08:41Зачем крымчанам нужно проверить кадастровую стоимость своей недвижимости
08:19В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки беспилотника
08:04Взрывной рост: в Севастополе вдвое выросла заболеваемость COVID–19
07:43В Крыму в четверг громко - что говорят власти
07:36Еще одна атака на Брянск - повреждено здание вокзала
07:28Крымские застройщики вдвое нарастили кредиты под проектное финансирование
Лента новостейМолния