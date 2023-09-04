https://crimea.ria.ru/20230904/dozhdi-s-grozoy-prognoz-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1131118019.html

Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник

Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник

В начале недели погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, лишь в понедельник и ночью во... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T00:01

2023-09-04T00:01

2023-09-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В начале недели погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, лишь в понедельник и ночью во вторник местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26…+28 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем вероятен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.Вода у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Евпатории и Черноморского +25, в Керченском проливе температура морской воды +24 градуса. В Азовском море +25.В Крыму с 4 по 6 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, ухудшение погодных условий будет кратковременным и уже со вторника на полуостров вновь вернется солнечная погода. Осадков до конца недели не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в Крыму84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиВозможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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