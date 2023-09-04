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Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.09.2023
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Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник
Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник
В начале недели погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, лишь в понедельник и ночью во... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T00:01
2023-09-04T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В начале недели погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, лишь в понедельник и ночью во вторник местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26…+28 градусов.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем вероятен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.Вода у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Евпатории и Черноморского +25, в Керченском проливе температура морской воды +24 градуса. В Азовском море +25.В Крыму с 4 по 6 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, ухудшение погодных условий будет кратковременным и уже со вторника на полуостров вновь вернется солнечная погода. Осадков до конца недели не прогнозируется.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в Крыму84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиВозможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Дожди с грозой: прогноз погоды в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник местами пройдут дожди с грозами

00:01 04.09.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В начале недели погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией Азорского антициклона. Преимущественно без осадков, лишь в понедельник и ночью во вторник местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26…+28 градусов.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем вероятен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +27...+29 градусов.
Вода у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрелась до +26, у берегов Феодосии, Евпатории и Черноморского +25, в Керченском проливе температура морской воды +24 градуса. В Азовском море +25.
В Крыму с 4 по 6 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, ухудшение погодных условий будет кратковременным и уже со вторника на полуостров вновь вернется солнечная погода. Осадков до конца недели не прогнозируется.
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