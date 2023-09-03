https://crimea.ria.ru/20230903/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-3-sentyabrya-1131138760.html

Главные события и заявления дня: 3 сентября

Главные события и заявления дня: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Главные события и заявления дня: 3 сентября

ВСУ нанесли удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые. Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура. Медведев РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T21:51

2023-09-03T21:51

2023-09-03T21:51

главное за день

новости

вячеслав гладков

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

потери всу

министерство обороны рф

крым

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/10/1130767972_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_213c44d85fd8a8323fd2b8ddd57fdfd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые. Взрывы в Одессе и Запорожье: пострадала припортовая инфраструктура. Медведев рассказал, сколько россиян приняты на контрактную службу в войска РФ с начала года. В ВСУ будут призывать украинцев с ВИЧ, гепатитами и эпилепсией. Закрытые аэропорты юга получили 2,6 млрд рублей поддержки. В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение. О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Гладков рассказал о жертвах украинских обстрелов Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах ВСУ мирных городов и поселков региона. В результате обстрелов из "Градов", артиллерии, а также в результате атак беспилотников есть погибший и раненые.В селе Уразово Валуйского городского округа в результате обстрела из РСЗО "Град" погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Также повреждены 29 жилых домов, хозпостройки и четыре легковых автомобиля. В селе было нарушено электро- и газоснабжение.Кроме того, в очередной раз был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" – по нему выпущено два минометных снаряда.Групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива для ВСУНа юге Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. По данным украинских СМИ, удар пришелся по морскому торговому порту Рени в Измаильском районе.Как сообщили в Минобороны России, групповой удар по хранилищам топлива для военной техники ВСУ нанесен беспилотниками Воздушно-космических сил России. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.Также в Минобороны рассказали об уничтожении в Донецкой Народной Республике пяти складов ВСУ с боеприпасами к пусковым установкам С-200, а также пункта временной дислокации военнослужащих противника.Служба по контрактуС начала года на контрактную службу в Вооруженные силы России приняты 280 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Часть из них – лица, пребывавшие в запасе, часть – добровольцы и иные категории, уточнил Медведев.Мобилизация на УкраинеМинистерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности военнослужащих. Также упрощены требования военно-врачебной комиссии для десантников и морских пехотинцев, ослаблены требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты во время мобилизации и военного положения.На поддержку закрытых аэропортов выделили очередной траншПравительство РФ выделило 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых из-за спецоперации аэропортов России.Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов, отметили в правительстве.Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуВ Крыму с 4 по 6 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по региону.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя жечь сухую растительность и мусор.

https://crimea.ria.ru/20230903/ekspert-nazval-skrytuyu-tsel-popytok-vysadit-desant-vsu-v-krymu-1131132692.html

https://crimea.ria.ru/20230903/minus-650-boevikov-vsu-i-5-skladov-boepripasov-armiya-rossii-gromit-vraga-1131133669.html

https://crimea.ria.ru/20230903/oligarkha-kolomoyskogo-lishili-grazhdanstva-ukrainy--smi-1131137565.html

https://crimea.ria.ru/20230903/idealnyy-start-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-v-krymu-1131103295.html

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, вячеслав гладков, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, потери всу , министерство обороны рф, крым, вооруженные силы россии, украина, россия