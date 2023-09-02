https://crimea.ria.ru/20230902/krymskiy-most-otkryt-1131113382.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Крымский мост открыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T03:28

2023-09-02T03:28

2023-09-02T03:49

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота.Так, в ночь с пятницы на субботу российские военные уничтожили у Крымского моста три беспилотника.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230830/dopolnitelnyy-poezd-moskva-simferopol-budet-khodit-do-zimy-1131040274.html

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь