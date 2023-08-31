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Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T14:15
2023-08-31T14:15
днепряны
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации.Атака беспилотника произошла около полудня. Ремонтные работы пришлось приостановить. Жители поселка остались без света.Накануне вечером линия электропередачи была повреждена и на востоке Крыма осколками крылатой ракеты ВСУ, сбитой системами противовоздушной обороны. Авария была быстро ликвидирована.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский садМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
днепряны
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днепряны, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости
Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами

Жители поселка Днепряны остались без света из-за дрона-камикадзе ВСУ

14:15 31.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации.

"В районе подстанции, расположенной за пределами поселка, специалисты РЭС работали над восстановлением электроснабжения. Во время ремонта линии электропередач украинский дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС", - говорится в сообщении.

Атака беспилотника произошла около полудня. Ремонтные работы пришлось приостановить. Жители поселка остались без света.
Накануне вечером линия электропередачи была повреждена и на востоке Крыма осколками крылатой ракеты ВСУ, сбитой системами противовоздушной обороны. Авария была быстро ликвидирована.
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ДнепряныБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовости
 
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