https://crimea.ria.ru/20230831/dron-kamikadze-vsu-povredil-avtovyshku-res-ryadom-s-dnepryanami-1131072031.html

Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами

Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами

Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T14:15

2023-08-31T14:15

2023-08-31T14:15

днепряны

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации.Атака беспилотника произошла около полудня. Ремонтные работы пришлось приостановить. Жители поселка остались без света.Накануне вечером линия электропередачи была повреждена и на востоке Крыма осколками крылатой ракеты ВСУ, сбитой системами противовоздушной обороны. Авария была быстро ликвидирована.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский садМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка

днепряны

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепряны, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости