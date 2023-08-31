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Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T14:15
2023-08-31T14:15
2023-08-31T14:15
днепряны
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Рядом с поселком Днепряны Новокаховского городского округа дрон-камикадзе взорвал автовышку РЭС. Об этом сообщили в районной администрации.Атака беспилотника произошла около полудня. Ремонтные работы пришлось приостановить. Жители поселка остались без света.Накануне вечером линия электропередачи была повреждена и на востоке Крыма осколками крылатой ракеты ВСУ, сбитой системами противовоздушной обороны. Авария была быстро ликвидирована.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Новой Каховке: горит детский садМесяц после теракта на ГЭС: как теперь живет Новая Каховка
днепряны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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днепряны, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости
Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
Жители поселка Днепряны остались без света из-за дрона-камикадзе ВСУ