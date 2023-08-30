Рейтинг@Mail.ru
Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230830/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-v-sredu-shtormovoe-preduprezhdenie-1131037253.html
Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение
Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение
Керченская паромная переправа в среду утром работает в штатном режиме, при этом сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-08-30T10:12
2023-08-30T10:12
керченская паромная переправа
морской транспорт
крым
керчь
керченский пролив
росморречфлот
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6d660fd4326224830df20fc9f7b8bba.jpg
С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской переправы, паромы перевезли 109 234 пассажира, 24 983 автомобиля и 3 627 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки ими выполнено 16 рейсов.Всего через пролив в обе стороны с 8 октября 2022 года по 30 августа 2023 года перевезено 307 854 пассажира и 184 451 грузовик. В общей сложности паромы выполнили 5 515 рейсов.Минтранс Крыма сообщает, что через Керченскую паромную переправу в первую очередь переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, после чего грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется круглосуточно по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп.Через Крымский мост разрешен проезд легковых автомобилей массой до 3 т. Также они могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро средыВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130118281_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_5a7552ee10989e5ebe2ac76f5e8a281d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, морской транспорт, крым, керчь, керченский пролив, росморречфлот, погода в крыму, новости крыма, инфографика
Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение

Керченская паромная переправа работает штатно, при этом объявлено штормовое предупреждение

10:12 30.08.2023
 
Читать в
Керченская паромная переправа в среду утром работает в штатном режиме, при этом сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
Обстановка на Керченской переправе

"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 30 августа ветер восточный, юго-восточный 12-15 м/сек. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +27...+32, температура воды в море +25...+26 градусов", – говорится в сообщении.

С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской переправы, паромы перевезли 109 234 пассажира, 24 983 автомобиля и 3 627 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки ими выполнено 16 рейсов.
Всего через пролив в обе стороны с 8 октября 2022 года по 30 августа 2023 года перевезено 307 854 пассажира и 184 451 грузовик. В общей сложности паромы выполнили 5 515 рейсов.
Минтранс Крыма сообщает, что через Керченскую паромную переправу в первую очередь переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, после чего грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется круглосуточно по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп.
Через Крымский мост разрешен проезд легковых автомобилей массой до 3 т. Также они могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
В Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное
Когда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
 
Керченская паромная переправаМорской транспортКрымКерчьКерченский проливРосМорРечФлотПогода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны
11:51Гибель рабочих на пожаре в Севастополе: дело ушло в суд
11:46Новая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типа
11:38Дополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимы
11:23Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине
11:02В Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительности
11:02Беспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске
10:51"Не пугайтесь": в Севастополе проходят учения силовиков на базе школы
10:31Из России в Канаду и обратно: награда вернулась в крымскую семью ветерана
10:27Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике
10:21Военный переворот в Габоне – что известно
10:12Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение
09:55Разрушительные взрывы прогремели в Киеве, Житомире и Черкассах
09:52Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами
09:35ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
09:21Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине
09:11Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений
09:04В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
08:58Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
08:34Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
Лента новостейМолния