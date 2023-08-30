https://crimea.ria.ru/20230830/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-v-sredu-shtormovoe-preduprezhdenie-1131037253.html

Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение

Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Работа Керченской паромной переправы в среду: штормовое предупреждение

Керченская паромная переправа в среду утром работает в штатном режиме, при этом сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-08-30T10:12

2023-08-30T10:12

2023-08-30T10:12

керченская паромная переправа

морской транспорт

крым

керчь

керченский пролив

росморречфлот

погода в крыму

новости крыма

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С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской переправы, паромы перевезли 109 234 пассажира, 24 983 автомобиля и 3 627 пассажирских автобусов. За прошедшие сутки ими выполнено 16 рейсов.Всего через пролив в обе стороны с 8 октября 2022 года по 30 августа 2023 года перевезено 307 854 пассажира и 184 451 грузовик. В общей сложности паромы выполнили 5 515 рейсов.Минтранс Крыма сообщает, что через Керченскую паромную переправу в первую очередь переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, после чего грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами осуществляется круглосуточно по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп.Через Крымский мост разрешен проезд легковых автомобилей массой до 3 т. Также они могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро средыВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – ЗаветноеКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"

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2023

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