Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230830/obstanovka-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1131035274.html
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T08:05
2023-08-30T08:10
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
краснодарский край
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713676_155:0:1206:591_1920x0_80_0_0_0d14419f1b4fa512c2c852235be9178c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
крым
краснодарский край
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713676_286:0:1074:591_1920x0_80_0_0_f282b9523d179d7a7369a7099b5d0e37.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

08:05 30.08.2023 (обновлено: 08:10 30.08.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
 
Ситуация на дорогах КрымаЛогистикаТранспортКрымКраснодарский крайКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35ФСБ задержала в Донецке банду торговцев оружием
09:21Под градом артиллерии: ВСУ 86 раз за сутки били по Херсонщине
09:11Где в Крыму не будет воды в среду - карта отключений
09:04В Брянске украинские беспилотники пытались атаковать телебашню
08:58Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
08:34Лесной пожар в Геленджике распространился на 30 гектаров
08:23Все регионы Крыма обеспечены водой – Аксенов
08:05Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
07:35Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе
07:04Школьные оценки детей можно будет смотреть на Госуслугах
06:41ПВО отразила атаку беспилотников в семи областях России
06:15В трех районах Крыма будет громко от взрывов
06:06В аэропорту Пскова после атаки дронов горят два Ил-76
05:51Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном море
04:49Отбита атака беспилотников на Севастополь - Развожаев
00:45Аэродром в Пскове атаковали беспилотники: что известно
00:15Какой сегодня праздник: 30 августа
00:01Жара не отступает: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс
23:16Главные новости Крыма: 29 августа
Лента новостейМолния