https://crimea.ria.ru/20230830/obstanovka-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1131035274.html

Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды

Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды

По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T08:05

2023-08-30T08:05

2023-08-30T08:10

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань