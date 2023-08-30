https://crimea.ria.ru/20230830/obstanovka-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-na-utro-sredy-1131035274.html
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T08:05
2023-08-30T08:05
2023-08-30T08:10
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Обстановка на Крымском мосту: оперативные данные на утро среды
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
08:05 30.08.2023 (обновлено: 08:10 30.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 среды проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.