https://crimea.ria.ru/20230829/situatsiya-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-1131012238.html

Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные

Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные

Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T12:13

2023-08-29T12:13

2023-08-29T13:53

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

краснодарский край

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее транспортный переход временно закрывали для автотранспорта, водителей и пассажиров призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 15 минут, после чего проезд по мосту возобновили.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет восстановление Крымского моста - ХуснуллинДвижение по Крымскому мосту возобновленоКак работает Керченская паромная переправа во вторник

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань, новости крыма