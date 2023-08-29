https://crimea.ria.ru/20230829/situatsiya-na-krymskom-mostu-operativnye-dannye-1131012238.html
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T12:13
2023-08-29T12:13
2023-08-29T13:53
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
краснодарский край
керчь
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713805_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_f52218011d4fd36e73023660e737c766.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее транспортный переход временно закрывали для автотранспорта, водителей и пассажиров призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 15 минут, после чего проезд по мосту возобновили.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет восстановление Крымского моста - ХуснуллинДвижение по Крымскому мосту возобновленоКак работает Керченская паромная переправа во вторник
крым
краснодарский край
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713805_82:0:870:591_1920x0_80_0_0_19fdffe861d2ab6393e03d0b1b167ead.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Очередей на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет
12:13 29.08.2023 (обновлено: 13:53 29.08.2023)