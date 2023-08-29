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Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T12:13
2023-08-29T13:53
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
краснодарский край
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее транспортный переход временно закрывали для автотранспорта, водителей и пассажиров призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 15 минут, после чего проезд по мосту возобновили.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет восстановление Крымского моста - ХуснуллинДвижение по Крымскому мосту возобновленоКак работает Керченская паромная переправа во вторник
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные

Очередей на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани нет

12:13 29.08.2023 (обновлено: 13:53 29.08.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 12:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Часом ранее транспортный переход временно закрывали для автотранспорта, водителей и пассажиров призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 15 минут, после чего проезд по мосту возобновили.
По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаТранспортКрымКраснодарский крайКерчьТаманьНовости Крыма
 
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