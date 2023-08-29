https://crimea.ria.ru/20230829/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1130968632.html

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Благодаря влиянию тропических воздушных масс во вторник в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T00:01

2023-08-29T00:01

2023-08-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Благодаря влиянию тропических воздушных масс во вторник в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +30…+31.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +22 д .+25 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+34.Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Черноморского и Севастополя прогрелось до +26, в Феодосии +25. В Керченском проливе +24. В Азовском море температура морской воды +26.28-31 августа в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.

https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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