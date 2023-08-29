https://crimea.ria.ru/20230829/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1130968632.html
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Благодаря влиянию тропических воздушных масс во вторник в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T00:01
2023-08-29T00:01
2023-08-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Благодаря влиянию тропических воздушных масс во вторник в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +30…+31.В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +22 д .+25 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+34.Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Черноморского и Севастополя прогрелось до +26, в Феодосии +25. В Керченском проливе +24. В Азовском море температура морской воды +26.28-31 августа в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.
https://crimea.ria.ru/20230815/kakim-budet-barkhatnyy-sezon-v-krymu--fobos-1130726664.html
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севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму во вторник сухо и жарко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Благодаря влиянию тропических воздушных масс во вторник в Крыму сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +25, днем +29…+34, в горах +22…+27. Ветер восточный умеренный", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +30…+31.
В Ялте и Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +22 д .+25 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+34.
Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Черноморского и Севастополя прогрелось до +26, в Феодосии +25. В Керченском проливе +24. В Азовском море температура морской воды +26.
28-31 августа в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По прогнозу
ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в Крыму на неделе ожидается до +35 градусов, местами возможны грозы, однако первый осенний день полуостров встретит солнечной и жаркой погодой.