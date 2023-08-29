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На Востоке Крыма в среду не будет воды: список адресов
На Востоке Крыма в среду не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 29.08.2023
На Востоке Крыма в среду не будет воды: список адресов
В связи с аварийными работами в Феодосии и Керчи по ряду адресов в среду, 30 августа, будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T21:13
2023-08-29T21:13
2023-08-29T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В связи с аварийными работами в Феодосии и Керчи по ряду адресов в среду, 30 августа, будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма"."В связи с работами по переподключению аварийного участка трубы d 300 по улице Степаняна 30 августа с 08.00 до 19.00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение", - говорится в сообщении феодосийского филиала предприятия.Воды в Феодосии не будет по следующим адресам: ул. Гарнаева, 79, 81, 83, 102, 104, 106, 102а; ул.Степаняна, ул. Еременко, 28, ул. Свиридовых, ул. Тамбовская, пер. Тамбовский, пер. Полтавский, ул. Первушина, 6 - 18, ул. Одесская, 8 - 30, ул. Сельская, пер. Сельский, ул. Чкалова, 171.Причиной ограничения водоснабжения в Керчи называют проведение аварийно-ремонтных работ на водоводе Ду-300 мм в районе улицы Героев.30 августа с 08:00 до 20:00 (ориентировочно) будет снижено давление и частично ограничено водоснабжение по следующим адресам: Аршинцево (ул. Л. Толстого, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона), ул. Героев, а также прилегающие к ним улицы и переулки), р-н Партизанский (ул. Феодосийское шоссе, ул. Мичурина, ул. Науменко, ул. Восточная, а также прилегающие к ним улицы и переулки).Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" обращает внимание, что после проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей.И в Феодосии, и в Керчи на время проведения ремонтных работ возможен подвоз питьевой воды автоцистернами.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаСхему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
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вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, отключение воды в крыму, керчь, феодосия, новости крыма, крым
На Востоке Крыма в среду не будет воды: список адресов
ГУП РК "Вода Крыма" предупреждает об ограничении водоснабжения в Феодосии и Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В связи с аварийными работами в Феодосии и Керчи по ряду адресов в среду, 30 августа, будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".
"В связи с работами по переподключению аварийного участка трубы d 300 по улице Степаняна 30 августа с 08.00 до 19.00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение", - говорится в сообщении феодосийского филиала предприятия.
Воды в Феодосии не будет по следующим адресам: ул. Гарнаева, 79, 81, 83, 102, 104, 106, 102а; ул.Степаняна, ул. Еременко, 28, ул. Свиридовых, ул. Тамбовская, пер. Тамбовский, пер. Полтавский, ул. Первушина, 6 - 18, ул. Одесская, 8 - 30, ул. Сельская, пер. Сельский, ул. Чкалова, 171.
Причиной ограничения водоснабжения в Керчи называют проведение аварийно-ремонтных работ на водоводе Ду-300 мм в районе улицы Героев.
30 августа с 08:00 до 20:00 (ориентировочно) будет снижено давление и частично ограничено водоснабжение по следующим адресам: Аршинцево (ул. Л. Толстого, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона), ул. Героев, а также прилегающие к ним улицы и переулки), р-н Партизанский (ул. Феодосийское шоссе, ул. Мичурина, ул. Науменко, ул. Восточная, а также прилегающие к ним улицы и переулки).
Керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" обращает внимание, что после проведения работ будет осуществляться заполнение водовода и разводящих водопроводных сетей.
И в Феодосии, и в Керчи на время проведения ремонтных работ возможен подвоз питьевой воды автоцистернами.
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