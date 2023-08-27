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Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет
Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет
Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО сбили два самолета Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T15:36
2023-08-27T15:36
новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО сбили два самолета Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области силами противовоздушной обороны России сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.Кроме того, за сутки ВС РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников в 12 населенных пунктах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской областиТехника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направленияхПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
https://crimea.ria.ru/20230823/balitskiy-posle-vstrechi-s-putinym-poobeschal-mnogo-interesnogo-v-zone-svo-1130897942.html
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новости сво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф, украина, россия, новости
Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет

Минобороны: в зоне спецоперации уничтожены два штурмовика Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ

15:36 27.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО сбили два самолета Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заливное Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении военного ведомства.
Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области силами противовоздушной обороны России сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, за сутки ВС РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников в 12 населенных пунктах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
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