https://crimea.ria.ru/20230827/rossiyskie-letchiki-i-pvo-unichtozhili-dva-ukrainskikh-shturmovika-i-vertolet-1130982158.html

Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет

Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Российские летчики и ПВО уничтожили два украинских штурмовика и вертолет

Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО сбили два самолета Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T15:36

2023-08-27T15:36

2023-08-27T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский вертолет Ми-8, а российские ПВО сбили два самолета Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области силами противовоздушной обороны России сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины.Кроме того, за сутки ВС РФ перехватили 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников в 12 населенных пунктах в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской областиТехника НАТО горит на Запорожском и Херсонском направленияхПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

https://crimea.ria.ru/20230823/balitskiy-posle-vstrechi-s-putinym-poobeschal-mnogo-interesnogo-v-zone-svo-1130897942.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, пво, министерство обороны рф, украина, россия, новости