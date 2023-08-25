https://crimea.ria.ru/20230825/na-meste-krusheniya-samoleta-v-tverskoy-oblasti-nashli-chernye-yaschiki-1130958523.html

На месте крушения самолета Пригожина нашли "черные ящики"

На месте крушения самолета Пригожина нашли "черные ящики" - РИА Новости Крым, 25.08.2023

На месте крушения самолета Пригожина нашли "черные ящики"

На месте авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, обнаружили тела всех десятерых... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T23:33

2023-08-25T23:33

2023-08-25T23:36

евгений пригожин

крушение самолета в тверской области

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

тверская область

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. На месте авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы. Об этом сообщила спикер Следственного комитета РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.По ее словам, в настоящее время изымаются предметы и документация, имеющая значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы."Будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", - уточнила Светлана Петренко.Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. В списке имен находившихся на борту людей, по данным Росавиации, числится основатель ЧВК "Вагнер".По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем известен Евгений Пригожин: биографияПригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолетаПутин прокомментировал крушение самолета Пригожина

https://crimea.ria.ru/20230823/krushenie-samoleta-v-tverskoy-oblasti---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130904119.html

тверская область

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евгений пригожин, крушение самолета в тверской области, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, тверская область, чвк "вагнер"