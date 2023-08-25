https://crimea.ria.ru/20230825/bolnitsy-kryma-poluchili-novye-lada-granta-dlya-perevozki-vrachey-i-bolnykh-1130951843.html

Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных

Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных

Районные и городские больницы Крыма с начала года получили более полусотни автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T20:22

2023-08-25T20:22

2023-08-25T20:22

минздрав крыма

константин скорупский

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Районные и городские больницы Крыма с начала года получили более полусотни автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского."В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в этом году для медицинских организаций Крыма приобретено 52 автомобиля Lada Granta. Общая стоимость закупки – 44,5 млн рублей", - сообщил Скорупский."В прошлом году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения было приобретено 49 автомобилей для городских и районных больниц. В 2024 году для медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, планируется приобрести 44 автомобиля", – отметил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из БашкирииКак в Крыму помогают онкобольным детям и их родителямСколько объектов построили в Крыму по госпрограмме

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