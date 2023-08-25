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Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных
Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных
Районные и городские больницы Крыма с начала года получили более полусотни автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T20:22
2023-08-25T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Районные и городские больницы Крыма с начала года получили более полусотни автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского."В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в этом году для медицинских организаций Крыма приобретено 52 автомобиля Lada Granta. Общая стоимость закупки – 44,5 млн рублей", - сообщил Скорупский."В прошлом году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения было приобретено 49 автомобилей для городских и районных больниц. В 2024 году для медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, планируется приобрести 44 автомобиля", – отметил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из БашкирииКак в Крыму помогают онкобольным детям и их родителямСколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
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РИА Новости Крым
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минздрав крыма, константин скорупский, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Больницы Крыма получили новые Lada Granta для перевозки врачей и больных

Минздрав: больницы Крыма получили полсотни авто на 44,5 млн

20:22 25.08.2023
 
© Пресс-служба минздрава РКБольницы Крыма получили новые Lada Granta
Больницы Крыма получили новые Lada Granta
© Пресс-служба минздрава РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Районные и городские больницы Крыма с начала года получили более полусотни автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского минздрава со ссылкой на главу ведомства Константина Скорупского.
"В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" в этом году для медицинских организаций Крыма приобретено 52 автомобиля Lada Granta. Общая стоимость закупки – 44,5 млн рублей", - сообщил Скорупский.
По его словам, машины переданы в двадцать городских и районных больниц Бахчисарая, Симферополя, Алушты, Феодосии, Судака, Сак, Белогорска, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Ленинского, Кировского, Красногвардейского, Раздольненского, Советского, Первомайского и Черноморского районов. Их распределят, в том числе, в сельские амбулатории. Машины будут доставлять пациентов в медучреждения, врачей к пациентам на дом, перевозить биоматериалы для исследований, лекарства в отдаленные районы.
"В прошлом году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения было приобретено 49 автомобилей для городских и районных больниц. В 2024 году для медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, планируется приобрести 44 автомобиля", – отметил министр.
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Минздрав КрымаКонстантин СкорупскийНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровье
 
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