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Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда

Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда

В Белогорске местный житель получил семь лет за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге, которая скончалась от полученного ранения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T12:19

2023-08-24T12:19

2023-08-24T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Белогорске местный житель получил семь лет за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге, которая скончалась от полученного ранения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Инцидент произошел 27 марта 2022 года. Между мужчиной и его супругой случился конфликт, в ходе которого он сначала ударил жену, а затем ранил ее кухонным ножом в грудь. Женщину госпитализировали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась на следующий день.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судУбийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан

белогорск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, белогорск, прокуратура республики крым, убийство, суд, приговор, общество