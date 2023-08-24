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Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда
Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда
В Белогорске местный житель получил семь лет за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге, которая скончалась от полученного ранения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T12:19
2023-08-24T12:19
новости крыма
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прокуратура республики крым
убийство
суд
приговор
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Белогорске местный житель получил семь лет за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге, которая скончалась от полученного ранения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.Инцидент произошел 27 марта 2022 года. Между мужчиной и его супругой случился конфликт, в ходе которого он сначала ударил жену, а затем ранил ее кухонным ножом в грудь. Женщину госпитализировали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась на следующий день.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей женыКрымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в судУбийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан
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РИА Новости Крым
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новости крыма, белогорск, прокуратура республики крым, убийство, суд, приговор, общество
Житель Белогорска зарезал жену – приговор суда

Житель Белогорска получил 7 лет колонии за смертельное ранение жены

12:19 24.08.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. В Белогорске местный житель получил семь лет за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге, которая скончалась от полученного ранения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Инцидент произошел 27 марта 2022 года. Между мужчиной и его супругой случился конфликт, в ходе которого он сначала ударил жену, а затем ранил ее кухонным ножом в грудь. Женщину госпитализировали в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась на следующий день.
"Суд приговорил жителя региона к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - проинформировали в ведомстве.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Новости КрымаБелогорскПрокуратура Республики КрымУбийствоСудПриговорОбщество
 
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