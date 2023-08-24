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Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке
Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке
Жительница Краснодара после гибели мужа в зоне специальной военной операции осталась одна с двумя детьми и вскоре лишилась квартиры, которую семья приобретала в РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T15:34
2023-08-24T15:34
2023-08-24T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодара после гибели мужа в зоне специальной военной операции осталась одна с двумя детьми и вскоре лишилась квартиры, которую семья приобретала в ипотеку. Законность ее выселения банком за долги проверяет Генеральная прокуратура РФ.В 2022 году глава семьи был мобилизован и направлен в зону проведения СВО, где погиб. По данным Генпрокуратуры, вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 млн рублей от региональных властей. Назначено ей и ежемесячное пособие. Кроме того, должна прийти выплата от Минобороны России. Ведомство взяло на контроль получение ею денег, которые положены семьям военнослужащих.Также по поручению Генпрокуратуры вдове должна быть оказана помощь в подборе и покупке нового жилья. Пока она с детьми живет на съемной квартире.Тем временем прокуроры проверяют законность вынесенных судебных постановлений, а также правомерность действий работников банка и службы судебных приставов.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОВ Севастополе начали выдавать землю участникам СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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генеральная прокуратура рф, новости сво, происшествия, ипотека, новости, общество
Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке
В Краснодаре мать двоих детей, вдову бойца СВО банк выселил из квартиры за ипотечный долг
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодара после гибели мужа в зоне специальной военной операции осталась одна с двумя детьми и вскоре лишилась квартиры, которую семья приобретала в ипотеку. Законность ее выселения банком за долги проверяет Генеральная прокуратура РФ.
"Женщина и двое несовершеннолетних детей были выселены из приобретенной в 2015 году по договору ипотеки однокомнатной квартиры в связи с образовавшейся задолженностью. По инициативе банка суд расторгнул кредитный договор. На жилое помещение было обращено взыскание путем реализации на торгах с начальной стоимостью 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В 2022 году глава семьи был мобилизован и направлен в зону проведения СВО, где погиб. По данным Генпрокуратуры, вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 млн рублей от региональных властей. Назначено ей и ежемесячное пособие. Кроме того, должна прийти выплата от Минобороны России. Ведомство взяло на контроль получение ею денег, которые положены семьям военнослужащих.
Также по поручению Генпрокуратуры вдове должна быть оказана помощь в подборе и покупке нового жилья. Пока она с детьми живет на съемной квартире.
Тем временем прокуроры проверяют законность вынесенных судебных постановлений, а также правомерность действий работников банка и службы судебных приставов.
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