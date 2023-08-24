https://crimea.ria.ru/20230824/vdovu-boytsa-svo-s-detmi-vyselili-iz-kvartiry-za-dolgi-po-ipoteke-1130926260.html

Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке

Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке

Жительница Краснодара после гибели мужа в зоне специальной военной операции осталась одна с двумя детьми и вскоре лишилась квартиры, которую семья приобретала в РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T15:34

2023-08-24T15:34

2023-08-24T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Жительница Краснодара после гибели мужа в зоне специальной военной операции осталась одна с двумя детьми и вскоре лишилась квартиры, которую семья приобретала в ипотеку. Законность ее выселения банком за долги проверяет Генеральная прокуратура РФ.В 2022 году глава семьи был мобилизован и направлен в зону проведения СВО, где погиб. По данным Генпрокуратуры, вдова получила единовременную материальную помощь в размере 1,2 млн рублей от региональных властей. Назначено ей и ежемесячное пособие. Кроме того, должна прийти выплата от Минобороны России. Ведомство взяло на контроль получение ею денег, которые положены семьям военнослужащих.Также по поручению Генпрокуратуры вдове должна быть оказана помощь в подборе и покупке нового жилья. Пока она с детьми живет на съемной квартире.Тем временем прокуроры проверяют законность вынесенных судебных постановлений, а также правомерность действий работников банка и службы судебных приставов.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОВ Севастополе начали выдавать землю участникам СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, новости сво, происшествия, ипотека, новости, общество