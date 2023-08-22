https://crimea.ria.ru/20230822/ochered-na-krymskiy-most-skolko-zhdat-proezda-1130873644.html

Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 100 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T14:28

2023-08-22T14:28

2023-08-22T14:28

крымский мост

логистика

краснодарский край

крым

керчь

тамань

транспорт

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 100 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В течение первой половины дня затруднений в проезде на пункты досмотра с обеих сторон не было, однако днем в Керчи начал формироваться автомобильный затор.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

крымский мост

краснодарский край

крым

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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