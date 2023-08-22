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Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 100 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T14:28
2023-08-22T14:28
крымский мост
логистика
краснодарский край
крым
керчь
тамань
транспорт
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 100 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В течение первой половины дня затруднений в проезде на пункты досмотра с обеих сторон не было, однако днем в Керчи начал формироваться автомобильный затор.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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крымский мост, логистика, краснодарский край, крым, керчь, тамань, транспорт, ситуация на дорогах крыма
Очередь на Крымский мост: сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 100 машин

14:28 22.08.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 100 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
В течение первой половины дня затруднений в проезде на пункты досмотра с обеих сторон не было, однако днем в Керчи начал формироваться автомобильный затор.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
 
Крымский мостЛогистикаКраснодарский крайКрымКерчьТаманьТранспортСитуация на дорогах Крыма
 
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