https://crimea.ria.ru/20230822/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1130863124.html

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Обстановка на Крымском мосту на утро вторника

По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T07:06

2023-08-22T07:06

2023-08-22T07:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

керчь

крым

тамань

транспорт

логистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

https://crimea.ria.ru/20230821/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1130861493.html

крымский мост

керчь

крым

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, керчь, крым, тамань, транспорт, логистика, общество