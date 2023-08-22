Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230822/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1130863124.html
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T07:06
2023-08-22T07:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
керчь
крым
тамань
транспорт
логистика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713546_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_f3a793de6e4de11d21b1027f33257d81.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
https://crimea.ria.ru/20230821/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1130861493.html
крымский мост
керчь
крым
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713546_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_ee68817942373c65e28131b9a3662644.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости крыма, керчь, крым, тамань, транспорт, логистика, общество
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника

На Крымском мосту нет очередей

07:06 22.08.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Крымский мост открыт
Вчера, 19:23Ситуация на дорогах Крыма
Движение по Крымскому мосту возобновили
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКерчьКрымТаманьТранспортЛогистикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Первая компания из Запорожской области стала участником СЭЗ
09:57Аграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина
09:37Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
09:31В подмосковном Красногорске беспилотник врезался в жилой дом 0:21
09:26Ночью в Кривом Роге было громко – что известно
09:23Как работает Керченская переправа в понедельник: погода и трафик
08:29Путин назвал флаг символом единства жителей России
08:21В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения
08:11Звуки взрывов в разных районах Крыма – в чем причина
08:02ВСУ готовятся оставить Харьков - прогноз военного эксперта
07:46Крымчане заплатили около миллиарда взносов за капремонт
07:14Украинские беспилотники уничтожены над Московской и Брянской областями
07:06Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
06:53Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море
06:45От немецкого бизнеса в село: зачем яхтсмен поселился в глубинке Крыма
06:31День Государственного Флага России
00:29Два беспилотника сбили в море у Крыма
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
22:39Главные события и заявления дня: 21 августа
Лента новостейМолния