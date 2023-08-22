https://crimea.ria.ru/20230822/obstanovka-na-krymskom-mostu-na-utro-vtornika-1130863124.html
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T07:06
2023-08-22T07:06
2023-08-22T07:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
https://crimea.ria.ru/20230821/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1130861493.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, керчь, крым, тамань, транспорт, логистика, общество
Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
На Крымском мосту нет очередей