Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230821/krymskiy-most-zakryt-1130859414.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T18:06
2023-08-21T18:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_08c09b17da8d58bbc4151b6a3bc0d2fe.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по КрымуПоезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееВ центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_bdc897d6914eb02bb44a63bc8ba6a6da.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыто

18:06 21.08.2023 (обновлено: 18:11 21.08.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
Поезда дальнего следования в Крым будут идти быстрее
В центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления
20:03В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов
19:42Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачах
19:37В Севастополе простились с двумя героями СВО
19:24Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнение
19:23Движение по Крымскому мосту возобновили
19:07Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне
18:45Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНР
18:36Почему разбилась "Луна-25"
18:26На Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВО
18:06Крымский мост закрыт
18:03Школьников будут учить применять беспилотники
17:43В Крыму тушат ландшафтный пожар
17:37Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд
17:15Киев обвинил журналистов в авиаударах по резервной бригаде ВСУ
16:55Убийство 15-летнего подростка в Алупке – подозреваемый задержан
16:41В Крыму маленькую девочку ударило током в подъезде дома
16:25Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание
15:50Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область - что известно
15:45Бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей
Лента новостейМолния