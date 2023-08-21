https://crimea.ria.ru/20230821/krymskiy-most-zakryt-1130859414.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Крымский мост закрыт

Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T18:06

2023-08-21T18:06

2023-08-21T18:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по КрымуПоезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееВ центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур

крымский мост

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань