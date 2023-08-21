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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T18:06
2023-08-21T18:06
2023-08-21T18:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по КрымуПоезда дальнего следования в Крым будут идти быстрееВ центре Крыма на нескольких участках дорог ограничили движение фур
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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