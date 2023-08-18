https://crimea.ria.ru/20230818/kogda-roskomnadzor-rassmotrit-zapret-na-publikatsiyu-rezultatov-obstrelov-1130809502.html

Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов

Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов

Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, направленный на запрет распространении фото и видео результатов обстрелов и атак украинских дронов, а также иных... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T15:46

2023-08-18T15:46

2023-08-18T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, направленный на запрет распространении фото и видео результатов обстрелов и атак украинских дронов, а также иных материков военного характера. Об этом со ссылкой на комментарий ведомства пишет РИА Новости.Речь идет о ранее подготовленных комитетом Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству законопроектов о введении штрафов до 500 тысяч рублей за распространение сведений, которые позволяют идентифицировать место дислокации Вооруженных сил РФ, включая фото и видео ударов с дронов, а также о лишении свободы на срок до трех лет при повторном нарушении.Уточняется, что запрет на публикацию такой информации также предлагается прописать в законах "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Один из соавторов инициативы, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас, ранее заявлял, что законопроекты еще будут обсуждаться, а решение об их внесении в Госдуму будет принято осенью.В Госсовете Крыма не только поддержали предложение о запрете на публикацию фото и выдео вражеских ударов и военных объектов, но и разработали законодательную инициативу, предложив варианты ответственности за это.Ранее с предложением ужесточить ответственность за публикацию фотографий и видеоматериалов с расположением и работой оборонных систем выступил днем ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что публикации таких материалов независимо от мотивов делают авторов “вольными или невольными пособниками врага”.Данная инициатива Госсовета РК ранее получила поддержку представителей законодательных органов других субъектов России. Кроме того, предложение одобрили в Комитете Госдумы по обороне.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскомнадзор, закон и право, россия, новости, новости сво, андрей клишас, крым, валерий аксенов, сергей аксенов