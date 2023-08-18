https://crimea.ria.ru/20230818/kogda-roskomnadzor-rassmotrit-zapret-na-publikatsiyu-rezultatov-obstrelov-1130809502.html
Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов
Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов
Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, направленный на запрет распространении фото и видео результатов обстрелов и атак украинских дронов, а также иных... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T15:46
2023-08-18T15:46
2023-08-18T15:46
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валерий аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, направленный на запрет распространении фото и видео результатов обстрелов и атак украинских дронов, а также иных материков военного характера. Об этом со ссылкой на комментарий ведомства пишет РИА Новости.Речь идет о ранее подготовленных комитетом Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству законопроектов о введении штрафов до 500 тысяч рублей за распространение сведений, которые позволяют идентифицировать место дислокации Вооруженных сил РФ, включая фото и видео ударов с дронов, а также о лишении свободы на срок до трех лет при повторном нарушении.Уточняется, что запрет на публикацию такой информации также предлагается прописать в законах "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".Один из соавторов инициативы, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас, ранее заявлял, что законопроекты еще будут обсуждаться, а решение об их внесении в Госдуму будет принято осенью.В Госсовете Крыма не только поддержали предложение о запрете на публикацию фото и выдео вражеских ударов и военных объектов, но и разработали законодательную инициативу, предложив варианты ответственности за это.Ранее с предложением ужесточить ответственность за публикацию фотографий и видеоматериалов с расположением и работой оборонных систем выступил днем ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что публикации таких материалов независимо от мотивов делают авторов “вольными или невольными пособниками врага”.Данная инициатива Госсовета РК ранее получила поддержку представителей законодательных органов других субъектов России. Кроме того, предложение одобрили в Комитете Госдумы по обороне.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, закон и право, россия, новости, новости сво, андрей клишас, крым, валерий аксенов, сергей аксенов
Когда Роскомнадзор рассмотрит запрет на публикацию результатов обстрелов
Роскомнадзор готов рассмотреть запрет на публикацию фото и видео результатов обстрелов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, направленный на запрет распространении фото и видео результатов обстрелов и атак украинских дронов, а также иных материков военного характера. Об этом со ссылкой на комментарий ведомства пишет РИА Новости.
Речь идет о ранее подготовленных комитетом Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству законопроектов о введении штрафов до 500 тысяч рублей за распространение сведений, которые позволяют идентифицировать место дислокации Вооруженных сил РФ, включая фото и видео ударов с дронов, а также о лишении свободы на срок до трех лет при повторном нарушении.
Уточняется, что запрет на публикацию такой информации также предлагается прописать в законах "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
"При этом принятие инициативы должно основываться на уже проработанных механизмах реализации такого запрета", – уточнили в ведомстве.
Один из соавторов инициативы, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас, ранее заявлял, что законопроекты еще будут обсуждаться, а решение об их внесении в Госдуму будет принято осенью.
В Госсовете Крыма не только поддержали предложение о запрете на публикацию фото и выдео вражеских ударов и военных объектов, но и разработали законодательную инициативу, предложив варианты ответственности за это.
Ранее с предложением ужесточить ответственность за публикацию фотографий и видеоматериалов с расположением и работой оборонных систем выступил
днем ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что публикации таких материалов независимо от мотивов делают авторов “вольными или невольными пособниками врага”.
Данная инициатива Госсовета РК ранее получила поддержку представителей законодательных органов других субъектов России. Кроме того, предложение одобрили в Комитете Госдумы по обороне.