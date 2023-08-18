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Главные новости Крыма: 18 августа

Главные новости Крыма: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Главные новости Крыма: 18 августа

Ждать ли на полуострове землетрясения. Кто разослал на телефоны крымчан сообщения о воздушной атаке на Крымский мост. Медиков оштрафовали за смерть ребенка в... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T21:56

2023-08-18T21:56

2023-08-18T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Ждать ли на полуострове землетрясения. Кто разослал на телефоны крымчан сообщения о воздушной атаке на Крымский мост. Медиков оштрафовали за смерть ребенка в Севастополе. В центре Крыма ограничивают движение фур. Минсельхоз республики считает урожай яблок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Землетрясения в Крыму пока ждать не стоитПоводов для паники на полуострове из-за возможных землетрясений в Турции нет, - так считает директор "Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности" Татьяна Горелова. По мнению специалиста, нет и у турецкой стороны оснований для опасений, что их страну ждут сильные землетрясения.Фейк о воздушной тревоге на Крымском мостуВ пятницу на телефоны крымчан стали приходить сообщения, что на Крымском мосту объявлена воздушная тревога. Рассылали их якобы оперативный штаб и Министерство чрезвычайных ситуаций. Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что это "украинский вброс и фейк".3 миллиона штрафа за смерть ребенка в больницеВосьмилетний мальчик не выжил после лечения в Центре охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе. Доставили его туда с черепно-мозговой травмой. Но из-за нарушений в лечении он скончался.Отец мальчика обратился в суд с требованием взыскать с медицинского учреждения моральный и материальный вред. В итоге, ЦОЗМиР (городскую больницу №5) выплатит штраф в три миллиона рублей.Движение фур в центре Крыма ограничилиБольшегрузные транспортные средства не будут пускать на нескольких путепроводах в Красногвардейском районе полуострова. Об этом сообщила Служба автодорог республики.Так временное ограничение на движение грузовиков общей массой более 30 тонн и нагрузкой на ось более 12 тонн введено на участке объезда села Петровка.Также приостановлено движение по путепроводу на участке автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта", км 58+505 (район села Знаменка). Касается этот запрет транспортных средств общей массой более 12 тонн и нагрузкой на ось более 4 тонн.По завершению ремонтных работ на путепроводах движение фур возобновят.Более 600 тонн яблок собрано в КрымуАграрии приступили к сбору урожая на полуострове. Министерство сельского хозяйства Крыма сообщает, что уже собрано 600 тонн яблок с площади почти 20 гектаров. К середине августа поспели сорта Целесте, Мелба и Мантет. До конца октября планируется убрать сорта разных сроков созревания с 4,3 тысячи гектаров.Министр сельского хозяйства Андрей Савчук рассказал, что больших и маленьких садоводческих предприятий в республике не один десяток. Для стабильной работы и развития они получают финансовую поддержку в виде субсидий. Так на закладку многолетних насаждений им уже перечислено около 400 миллионов рублей.Собранный урожай поставляется не только крымским потребителям, но и на прилавки других регионов страны.

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https://crimea.ria.ru/20230818/shaman-v-krymu-raskryl-glavnyy-sekret-svoego-tvorchestva-1130813227.html

https://crimea.ria.ru/20230818/lizealert-krym-5-let-v-svoy-yubiley-poiskoviki-spasateli-podvodyat-itogi-1130813691.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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