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Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы
Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы
Тяжело раненных при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в федеральные медучреждения – таких пострадавших 17, среди них трое детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T21:57
2023-08-15T21:57
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
дагестан
происшествия
новости
минздрав рф
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
михаил мурашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Тяжело раненных при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в федеральные медучреждения – таких пострадавших 17, среди них трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Отмечается, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, прибывшими в Махачкалу специалистами федеральных и московских медцентров были осмотрены 62 пациента, которых госпитализировали после ЧП в местные больницы. Ранее 15 августа сообщалось, что самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для санитарной эвакуации пострадавших на пожаре. На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки раненых. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.По уточненным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, в том числе 3 детей. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.Ранее в СК России сообщили, что при расследовании ГСУ СК России уголовного дела по факту произошедшего следствием рассматривается несколько версий ЧП, в числе которых – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Трагедия произошла накануне вечером, 14 августа. На окраине Махачкалы в районе федерального шоссе возник пожар в автосервисе при производстве работ, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории.Первоначально сообщалось о не менее 10 пострадавших, позже стали поступать данные о погибших, число раненых превысило 100 человек. На месте на протяжении суток ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают десятки сотрудников МЧС и кинологический расчет.
https://crimea.ria.ru/20230815/tragediya-v-makhachkale-bolee-100-postradavshikh-i-traur-po-pogibshim-1130736406.html
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, дагестан, происшествия, новости, минздрав рф, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), михаил мурашко
Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы

17 тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы

21:57 15.08.2023
 
© РИА Новости . Борис Бабанов / Перейти в фотобанкОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Борис Бабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Тяжело раненных при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в федеральные медучреждения – таких пострадавших 17, среди них трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Отмечается, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, прибывшими в Махачкалу специалистами федеральных и московских медцентров были осмотрены 62 пациента, которых госпитализировали после ЧП в местные больницы.

"По результатам осмотров было принято решение о проведении санитарно-авиационной эвакуации спецбортом МЧС 17 пациентов, в том числе троих детей. Пострадавшие будут госпитализированы в ведущие федеральные медицинские организации Минздрава России и московские клиники для продолжения лечения" – говорится в сообщении ведомства.

Ранее 15 августа сообщалось, что самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для санитарной эвакуации пострадавших на пожаре. На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки раненых. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.
По уточненным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, в том числе 3 детей. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.
Ранее в СК России сообщили, что при расследовании ГСУ СК России уголовного дела по факту произошедшего следствием рассматривается несколько версий ЧП, в числе которых – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

"Окончательные выводы о причинах произошедшего следствие сделает по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз", – сообщили в СК.

Трагедия произошла накануне вечером, 14 августа. На окраине Махачкалы в районе федерального шоссе возник пожар в автосервисе при производстве работ, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории.
Первоначально сообщалось о не менее 10 пострадавших, позже стали поступать данные о погибших, число раненых превысило 100 человек. На месте на протяжении суток ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают десятки сотрудников МЧС и кинологический расчет.
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Взрыв и пожар на АЗС в МахачкалеМахачкалаДагестанПроисшествияНовостиМинздрав РФМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Михаил Мурашко
 
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