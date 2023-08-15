https://crimea.ria.ru/20230815/tyazhelo-ranennykh-pri-vzryve-v-makhachkale-dostavyat-v-federalnye-bolnitsy-1130759100.html

Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы

Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Тяжело раненных при взрыве в Махачкале доставят в федеральные больницы

Тяжело раненных при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в федеральные медучреждения – таких пострадавших 17, среди них трое детей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T21:57

2023-08-15T21:57

2023-08-15T21:57

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

дагестан

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новости

минздрав рф

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

михаил мурашко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Тяжело раненных при взрыве на АЗС в Махачкале доставят спецбортом в федеральные медучреждения – таких пострадавших 17, среди них трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Отмечается, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, прибывшими в Махачкалу специалистами федеральных и московских медцентров были осмотрены 62 пациента, которых госпитализировали после ЧП в местные больницы. Ранее 15 августа сообщалось, что самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для санитарной эвакуации пострадавших на пожаре. На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки раненых. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.По уточненным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 115 человек, включая 19 детей. Погибли 35 человек, в том числе 3 детей. 18 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.Ранее в СК России сообщили, что при расследовании ГСУ СК России уголовного дела по факту произошедшего следствием рассматривается несколько версий ЧП, в числе которых – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. Трагедия произошла накануне вечером, 14 августа. На окраине Махачкалы в районе федерального шоссе возник пожар в автосервисе при производстве работ, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Пожар охватил 600 квадратных метров территории.Первоначально сообщалось о не менее 10 пострадавших, позже стали поступать данные о погибших, число раненых превысило 100 человек. На месте на протяжении суток ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают десятки сотрудников МЧС и кинологический расчет.

https://crimea.ria.ru/20230815/tragediya-v-makhachkale-bolee-100-postradavshikh-i-traur-po-pogibshim-1130736406.html

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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, дагестан, происшествия, новости, минздрав рф, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), михаил мурашко